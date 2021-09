La star de “The Wire” Michael K. Williams est décédée à 54 ans

— Wendell Pierce vient de partager un hommage touchant à son ami et ancienne co-star, en disant … “La profondeur de mon amour pour ce frère ne peut être égalée que par la profondeur de ma douleur en apprenant sa perte.”

Pierce appelle Williams un “homme immensément talentueux avec la capacité de donner une voix à la condition humaine en décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité”. Il dit que Williams était “toujours véridique, jamais inauthentique. La plus gentille des personnes.”

La star de “The Wire” — qui a joué Det. Bunk Moreland – se souvient également de leur temps passé ensemble dans la série et de leur célèbre scène de banc de parc dans laquelle Pierce dit qu’ils “avaient pour objectif de prendre ce moment ensemble et de dire quelque chose sur les hommes noirs”.

Pierce conclut… “Alors pour toi, mon frère Mike, il y a un petit réconfort que je connais, tu savais à quel point nous t’aimions.

Michael K. Williams – mieux connu pour son rôle d’Omar Little dans “The Wire” – est mort d’une surdose présumée de drogue … TMZ a appris.

Selon des sources policières… Williams a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn lundi après qu’un parent n’ait pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours et soit allé le voir.

On nous dit que l’acteur a été retrouvé dans le salon de sa maison, et un attirail de drogue était sur une table à proximité … suggérant qu’il est peut-être mort d’une OD. NY Post en premier signalé le décès.

Après des années de rôles mineurs à la télévision et au cinéma, Williams est devenu un nom connu sous le nom d’Omar – le criminel graveleux, streetwise et homosexuel sur “The Wire” de HBO … ce qui lui a valu les éloges de la critique et l’adoration des fans.

Williams continuerait à jouer dans plusieurs autres séries à succès de HBO – comme « Boardwalk Empire », « The Night Of » et plus récemment « Lovecraft Country » – ainsi que des films comme « 12 Years a Slave » et « Assassin’s Creed .”

L’une des marques de fabrique de l’acteur était sa cicatrice faciale emblématique – le résultat d’une bagarre dans un bar dans laquelle il s’est impliqué le jour de son 25e anniversaire et qui l’a presque tué. Selon Williams … la cicatrice a aidé à lancer sa carrière d’acteur, ce qui a conduit à des appels pour faire des vidéoclips et à quelques travaux mineurs pour jouer un voyou dans des émissions de télévision.

Williams a été nominé 5 fois aux Emmy Awards, et la dernière fois que nous l’avons vu, nous avons eu une bonne conversation au sujet de son nom pour “Lovecraft”.

Il laisse dans le deuil son fils, Élie.

Williams avait 54 ans.

DÉCHIRURE

Publié à l’origine – 13:33 PT