La star de Think Like A Man, Terrence J ‘a tiré dessus après avoir échappé à une tentative de vol’

Terrence J n’a pas abordé l’incident allégué (Photo: FilmMagic)

L’acteur Terrence J aurait été touché et aurait été victime d’un vol à domicile près de son domicile à Los Angeles.

La star de Think Like A Man rentrait chez lui à Sherman Oaks lorsque des hommes masqués lui ont bloqué le chemin dans un SUV vers 3 heures du matin mercredi matin, selon Fox LA.

La star – de son vrai nom Terrence Jenkins – aurait reçu l’ordre de sortir du véhicule sous la menace d’une arme, mais il a pu s’échapper dans sa voiture.

On pense qu’il a ensuite été suivi, l’un des hommes tirant sur sa voiture. Aucun blessé n’a été signalé.

Un vol à domicile a été décrit comme un complot dans lequel les victimes quittant des restaurants haut de gamme sont ciblées puis suivies chez elles pour être volées.

Le sergent du LAPD Hector Olivera a déclaré: «Les gens doivent être conscients de l’environnement, en particulier en quittant les boîtes de nuit, les restaurants et tout le reste.

Jenkins est connu pour avoir hébergé 106 & Park et joué dans Think Like A Man (Photo: . pour MTV)

« Il semble que les suspects ciblent des individus qui ont des bijoux coûteux, des voitures chères et des choses de cette nature. »

Jenkins, qui compte plus de trois millions d’abonnés sur Instagram, n’a pas directement abordé l’incident allégué.

L’acteur et présentateur Jenkins est connu pour avoir animé l’émission de compte à rebours 106 et Park de 2006 à 2012.

Nouvelles du Showbiz américain



Il a également ancré E! News et est apparu dans divers rôles au cinéma, notamment en tant que Michael Hanover dans le film de comédie romantique de 2012 Think Like A Man.

Les représentants de Terrence J ont refusé de commenter. Metro.co.uk a contacté le LAPD pour commentaires.

