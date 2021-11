Les stars de This Is Us auraient reçu 2 millions de dollars de bonus, avant la saison 6, mais un acteur aurait été laissé de côté. Selon Deadline, Milo Ventimiglia (Jack Pearson), Mandy Moore (Rebecca Pearson), Sterling K. Brown (Randall Pearson), Chrissy Metz (Kate Pearson), Justin Hartley (Kevin Pearson), Susan Kelechi Watson (Beth Pearson) et Chris Sullivan (Toby Damon) a tous reçu d’importants paiements, à la suite de récentes négociations d’augmentation de salaire. Cependant, Jon Huertas, qui incarne Miguel Rivas, a reçu un bonus de 1 million de dollars.

Notamment, l’acteur de 52 ans a joué un rôle récurrent au cours de la saison 1, devenant plus tard une série régulière dans la saison 2. Il est rapporté que le reste de la distribution, ainsi que le créateur de This Is Us, Dan Fogelman, se sont battus pour Huertas. pour obtenir également un bonus de 2 millions de dollars, mais ils n’ont pas réussi à discuter avec le réseau. Deadline a également signalé que certains des membres de la distribution avaient proposé de mettre en commun leur argent bonus avec Huertas, afin qu’ils repartent tous avec le même montant d’argent, mais il a respectueusement refusé.

Vérification de la tarte ! 🥧 Nous avons défié les connaissances des Pearson en matière de desserts avec un test de dégustation à l’aveugle. pic.twitter.com/3cnD7yZM8i – C’est nous (@NBCThisisUs) 23 novembre 2021

L’implication de Metz en tant que co-scénariste fait partie des grands nouveaux projets de la saison 6 de This Is Us. « Je co-écris un épisode cette année », a récemment partagé le joueur de 41 ans dans une interview avec PEOPLE. « C’est vraiment excitant de soutenir d’autres acteurs et des personnes que vous aimez essayer de nouvelles choses. Pour moi en particulier, évidemment, écrire a été une toute nouvelle aventure, mais je suis très excité. »

La nouvelle opportunité est un « accord massif » avec Metz, qui est également un auteur-compositeur-interprète accompli. Notamment, sa formation musicale est quelque chose qui, selon Metz, l’a aidée à relever le défi de co-écrire un scénario de This Is Us. « C’est vraiment excitant parce que je pense que cela m’aide à écrire des chansons, ce qui est vraiment génial, et aussi à comprendre les personnages et à écrire pour leurs voix », a-t-elle expliqué. « Aussi [series creator] Dan [Fogelman] est un excellent mentor, et j’écris avec Casey Gettinger et David Windsor, qui sont notre équipe de rédaction. Cela a été vraiment merveilleux. »

Metz a également abordé la fin de l’émission et a partagé ce qu’elle en pensait actuellement. « Je serai assise là sur le point de monter une scène et je me dis : ‘Oh, c’est la dernière fois que je pourrais faire ça. Ou la dernière fois que nous sommes à cet endroit' », a-t-elle déclaré. « Je dois supprimer ces sentiments car cela pourrait ne pas être propice à la scène. »

« Je veux vraiment profiter et savourer les moments que j’ai au lieu de simplement pleurer à travers eux, donc c’est bizarre », a poursuivi Metz. « De plus, j’ai l’impression que c’est une histoire qui pourrait durer éternellement, donc une partie de mon esprit délirant se dit: » Oh, ce n’est pas vraiment une fin. » Une partie de moi essaie juste de me protéger. » Elle a ensuite ajouté: « Ça a été tellement amusant et il y a une légèreté dans tout, même si tous les scénarios deviennent très lourds ou profonds. Il y a juste cette facilité avec le casting qui est vraiment sympa donc c’est tous les sentiments, c’est tout le des choses. »