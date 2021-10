La star de “This is Us” dit que la finale de la série “détruira” les fans

L’acteur de This is Us, Milo Ventimiglia, révèle que les fans ne sont peut-être pas préparés pour la finale de la série, qui fera ses débuts sur NBC en 2022. Ventimiglia, qui joue Jack Pearson dans le drame NBC, dit que la saison 6 va “détruire les gens” –– mais dans une manière positive.

“Tout le monde est excité. C’est l’année senior – ou, vous savez, l’année d’extension! Tout le monde est excité. Tout le monde se sent bien. Vous pouvez dire que tout le monde est présent, et c’est la même machine bien huilée dont nous avons fait partie ces cinq derniers ans”, a déclaré l’acteur à Us Weekly. “Je pense que tout le monde est reconnaissant de pouvoir conclure de la façon dont BreAnna Bell Dan Fogelman et les scénaristes ont prévu. Au-delà de ça, [we’re excited to just] amusez-vous et amusez-vous et soyez ensemble en groupe parce que c’est la dernière fois.”

Alors que le casting sait comment la série se terminera depuis un certain temps, Vintimille partage qu’il découvre davantage la finale chaque jour où il est sur le plateau. “Je pense que c’est merveilleux. Je pense que c’est incroyablement satisfaisant. Je pense que c’est beau”, a-t-il déclaré. “J’étais juste sur le plateau avec Dan il y a environ deux semaines et il parlait de choses que je ne savais pas sur la fin. J’étais là avec Mandy [Moore]. Nous nous sommes juste regardés en quelque sorte, comme, un, excités d’y entrer, et deux, incroyablement dévastés en tant qu’êtres humains parce que cela va probablement détruire les gens de la manière la plus sincère. C’est beau. Je suis vraiment enthousiaste.”

Il a également félicité les scénaristes de l’émission pour avoir créé “une boucle infinie de l’endroit où les choses commencent et de la façon dont toutes sortes de tailleurs s’emboîtent les uns dans les autres”.

Alors que la série commence à se terminer, il partage que lui et le reste de la distribution ont commencé à traverser une gamme d’émotions. Bien qu’il soit triste de clore le chapitre de cette série bien-aimée et bien célébrée, il a également hâte de jouer d’autres rôles. “Je pense que la tristesse vient juste dans ce changement de vie, où les gens que vous voyez tous les jours, vous ne les verrez pas tous les jours et vous devez en quelque sorte faire un effort pour les voir”, a déclaré Vintimille. “Il y a aussi de l’excitation. Je veux dire, j’aime Jack Pearson. J’ai adoré le jouer. J’aime ce que Mandy et moi avons construit en tant que couple et les débuts de la famille et où la famille est allée et fait partie de l’équipage Je pense qu’en tant qu’acteur, j’ai vraiment hâte de jouer autre chose, comme nous le faisons tous. En même temps, je suis fier de ce que nous avons fait et je suis enthousiasmé par les opportunités qui se présenteront après le spectacle est terminé.”