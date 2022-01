La star de This Is Us, Milo Ventimiglia, récompensée par la star du Hollywood Walk Of Fame

Légende : Milo Ventimiglia, la star de This Is Us célébrée avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame Crédit .

Il est dans l’une des séries dont on parle le plus en ce moment, et l’acteur de This Is Us, Milo Ventimiglia, a maintenant été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame.

Milo, connu pour avoir joué Jack Pearson dans la série à succès, a été reconnu lundi avec une place sur la promenade emblématique.

L’acteur de 44 ans a été rejoint par l’acteur de This is Us, Jon Huertas, et la créatrice de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, alors que son étoile était dévoilée sur Hollywood Boulevard.

Milo est un visage familier à la télévision depuis des années, s’étant d’abord fait un nom avec des rôles de Peter Petrelli dans Heroes et de Jess Mariano dans Gilmore Girls. Il est également nominé aux Emmy pour son tour dans This Is Us.

Son étoile est la 2 710e ajoutée au Walk of Fame, et elle se trouve juste à côté de Mandy Moore qui incarne la femme de Jack dans la série NBC.

Parlant de la reconnaissance, il a déclaré qu’il s’agissait d’une célébration de » tous ceux avec qui j’ai travaillé devant et derrière la caméra pendant 26 ans, du travail de plateau au travail de bureau en passant par les affaires et même le public « .

La sixième et dernière saison du programme est actuellement diffusée sur NBC aux États-Unis et sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni.

Le drame à succès a livré des coups de poing émotionnels aux téléspectateurs depuis son arrivée sur les écrans en 2016.

C’est devenu l’un des drames romantiques les plus populaires de ces dernières années, avec le programme NBC qui a séduit le public du monde entier.

La série met en vedette Milo et Mandy, ainsi que Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley dans les rôles principaux.

Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Hannah Zeile, Niles Fitch, Logan Shroyer, Mackenzie Hancsicsak, Parker Bates, Lonnie Chavis, Faithe Herman, Eris Baker, Lyric Ross, Asante Blackk et Griffin Dunne sont également à l’affiche de la série.

This is Us est disponible pour regarder sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni.

