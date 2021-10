La star de TikTok dit qu’elle a été amenée à payer 100 tacos chez Taco Bell lors de la «pire date de tous les temps»

La star de Tik Tok, Elyse Myers, est devenue virale en décrivant son « pire rendez-vous de tous les temps » dans une vidéo publiée la semaine dernière. De nombreux commentateurs conviennent que Myers détient le record incontesté de la pire date de tous les temps, mais ils ne peuvent s’empêcher de rire de son malheur. En plus de rater le véritable amour, Myers s’est retrouvé avec la facture de 100 tacos au service au volant de Taco Bell.

Myers a expliqué sa pire expérience de rencontre en seulement 2 minutes et 42 secondes, avant de dire qu’elle est maintenant mariée à son « émission de fumée d’un mari ». Elle a dit qu’elle s’était jumelée avec un homme sur une application de rencontres, qui lui avait envoyé un message et lui avait demandé si elle voulait prendre un repas avec elle. Elle était optimiste au début, plaisantant : « J’aime la nourriture ! Êtes-vous mon âme sœur ?! Cependant, elle est devenue méfiante presque immédiatement lorsque l’homme lui a demandé de le rencontrer chez lui afin qu’il puisse les conduire ensemble au restaurant.

« Pourquoi ne nous sommes-nous pas simplement rencontrés là-bas ? se demanda-t-elle avec le recul. « Je n’en ai aucune idée. J’ai conduit 45 minutes jusqu’à chez lui. » Myers a déclaré qu’une fois qu’elle était arrivée, son rendez-vous se tenait à l’extérieur de sa maison et l’attendait. Il lui a dit qu’il avait perdu ses clés et lui a demandé de les conduire à ce rendez-vous mystérieux.

Ce n’est que lorsqu’ils sont arrivés là-bas que Myers a appris qu’ils obtenaient Taco Bell pour leur premier rendez-vous. Elle a dit qu’elle pensait que cet homme devait avoir « un plan » alors qu’il l’a dirigée vers le service au volant, s’est penché sur elle et a commandé 100 tacos à coque dure. Elle a commencé à douter de lui, cependant, quand il a tapoté toutes ses poches et a révélé qu’il avait « oublié » son portefeuille.

Après avoir payé la commande exorbitante, Myers a ramené l’homme dans sa maison où ils pouvaient maintenant entrer parce que son père était à la maison. Elle a découvert que tout ce mystère n’avait mené à rien une fois que l’homme l’a emmenée dans la cuisine, a jeté les tacos sur la table et a crié : « Festinons ! » Son père les a même rejoints pour le repas maladroitement silencieux.

À son honneur, Myers s’est finalement sortie de la situation, et elle a été polie mais ferme à ce sujet. Elle a dit qu’elle était partie avec une brassée de tacos et a déclaré: « Vous n’entendrez plus jamais parler de moi. » Elle a terminé son histoire là, indiquant qu’elle s’en tenait à cette résolution.

La vidéo de Myers compte plus de 2,4 millions de likes sur TikTok au moment d’écrire ces lignes et près de 44 000 commentaires. Il a également été republié sur d’autres plateformes où il a attiré encore plus d’attention. De nombreux utilisateurs essaient de déduire la véritable intention derrière cette date étrange, mais à moins que l’homme lui-même ne s’exprime, nous ne le saurons peut-être jamais.