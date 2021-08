La star de TikTok est arrivée pour le vol un an plus tôt après un incident de réservation .

La mannequin Alexia Portman a été bloquée en Croatie en raison d’une erreur de réservation (Photo : @ simp4beanz)

Une femme s’est retrouvée coincée en Croatie après avoir réservé par erreur un vol pour la mauvaise année.

La mannequin Alexia Portman s’est rendue à TikTok la semaine dernière avec un air penaud lorsqu’elle a réalisé que son vol de 6 heures du matin pour Milan ne décollait que le 4 août 2022.

La légende disait: “Comme si j’arrivais à l’aéroport à 6 heures du matin et que mon vol s’avère être réservé pour l’année prochaine.”

En postant une vidéo de suivi, Alexia a expliqué à ses 76 000 abonnés ce qui s’était passé.

Elle a déclaré: “J’ai réalisé que mon vol était réservé un an à l’avance lorsque je suis arrivée à l’aéroport et je suis allée au panneau des départs et mon vol n’y était pas du tout.”

Elle est allée vérifier sa carte d’embarquement mais s’est rendu compte qu’elle ne s’était pas réellement enregistrée, elle venait d’acheter des bagages et d’y mettre les détails de son passeport.

En vérifiant l’e-mail de confirmation de son billet, qui avait été réservé en mai, elle s’est vite rendu compte de son erreur.

“Cela s’est produit parce que mon vol sur cette route avait déjà été annulé”, a expliqué Alexia.

Nous connaissons le sentiment (Photo: @ simp4beanz)

«Et ils m’ont laissé le déplacer à un autre jour avant ou après, mais en 2021. À mi-chemin, je suppose qu’ils viennent d’annuler tous les itinéraires disponibles cette année-là car la prochaine date était le 4 août. J’étais comme “super” mais c’était en 2022.’

Elle a dit qu’elle n’avait reçu aucun e-mail concernant le vol, mais pensait que c’était parce qu’elle l’avait réservé sur le compte de son père.

Finalement, elle a réussi à se rendre en Italie comme prévu, mais a déclaré: “Au final, tout s’est bien passé. Mais c’était tellement stressant, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Plus jamais.’

Alexia a déclaré qu’elle avait réalisé que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle ne pouvait pas voir son vol sur le tableau des départs (Photo : @ simp4beanz)

Certains se sont demandé s’il était possible de réserver un an à l’avance, mais le site Web d’easyJet propose actuellement des sièges dans les avions jusqu’en octobre 2022, avec novembre 2022 “à venir”.

Les autres utilisateurs de TikTok étaient sympathiques, mais beaucoup ont vu le côté amusant.

Une personne a commenté: “Je comprends que vous devez être à l’aéroport deux heures plus tôt, mais un an semble un peu trop tôt.”

Une autre personne a déclaré: “L’heure d’arrivée de papa quand ils font partir la famille plus tôt.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();