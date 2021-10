La star de TikTok Gabriel Salazar est décédée à 19 ans après une poursuite policière

“En référence à l’accident de véhicule à moteur qui s’est produit le dimanche 26 septembre 2021, nous avons été informés par Homeland Security Investigations que 3 des 4 hommes décédés à la suite de l’accident ont été identifiés comme des immigrants illégaux du Mexique”, a-t-il ajouté. Le bureau du shérif a écrit le 7 septembre. 29.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas enquête sur l’accident, selon les autorités.

Une page GoFundMe a permis de récolter plus de 38 000 $ pour la famille de Salazar.

“Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l’est plus”, a écrit l’organisateur sur la collecte de fonds. “Nous ne pouvions pas y croire au moment où nous l’avons découvert. Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails parce qu’il est si difficile pour nous de parler de la douleur qu’il a endurée. Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise, mais maintenant vous veillez sur nous. ”

Organisateur Chris vazquez a partagé: “Gabriel aimait sa famille et chahutait toujours avec sa sœur et son petit frère. Il était toujours là avec un gros câlin et un grand sourire, et sa famille n’oubliera jamais ces moments chaleureux. Il était si drôle avec un sens de l’humour tranquille et le sarcasme.”