La star de TikTok Huey Haha est décédée à 22 ans

Étoile TikTok Huey haha est mort, laissant derrière lui une fille de 2 ans Princesse.

Le mercredi 27 octobre, les amis de Huey Coby et Hype Boii a partagé une série de photos et de vidéos avec l’influenceur de 22 ans, écrivant : « J’avais l’habitude de dire RIP mais ça faisait le plus mal. J’ai déjà pris le plaisir de la comédie mais maintenant ce ne sera plus pareil sans toi. «

Ils ont ajouté: « Nous t’aimons frère, à bientôt. »

De nombreuses personnes ont exprimé leurs condoléances sur le poste, y compris Hamilton Daveed creuse et le musicien Mozzy. La star d’Hamilton a commenté : « Désolé mon frère. »

Coby et Hype Boii ont depuis créé un GoFundMe pour couvrir les frais des funérailles et soutenir la fille de Huey, collectant plus de 20 000 $ à ce jour.

Selon une publication Instagram sur la page de Huey, la star est décédée le 25 octobre. La légende disait : « Il aimait et appréciait chacun de ses supporters. »