La star de “Today Show” en partance serait censée sauver “The Talk” à la suite de la sortie de Sharon Osbourne

La journaliste de Today Show, Natalie Morales, a annoncé son intention de quitter NBC News vendredi, ce qui a immédiatement conduit à des spéculations sur son avenir. Des sources ont déclaré au Daily Mail vendredi que Morales se dirigeait vers le talk-show de jour de CBS, The Talk, qui a subi des changements sismiques ces derniers mois. Sharon Osbourne a été licenciée de la série en mars, puis Carrie Ann Inaba et Elaine Welteroth ont toutes deux annoncé leur départ avant le début de la saison 12 en septembre. Osbourne et Inaba ont été remplacés par Jerry O’Connell et Akbar Gbajabiamila, respectivement.

“Nous devons sauver la série après la sortie catastrophique de Sharon Osbourne”, a déclaré vendredi une source proche de The Talk au Daily Mail. “Natalie est une star bien-aimée de l’actualité et sa gravité peut nous aider à renverser la conversation.” Une autre source a déclaré que Morales rejoindre l’émission leur donnerait une “opportunité de flotter et de réparer un navire en perdition”. CBS n’a pas commenté le rapport.

Morales a envoyé une déclaration à ses collègues de NBC News vendredi après-midi, annonçant son intention de quitter le réseau après 22 ans. Elle continuera à apparaître sur Dateline jusqu’à la fin de la saison en cours, et sa dernière émission Today Show n’a pas été annoncée. Aujourd’hui, le producteur exécutif Tom Mazzarelli a déclaré que Morales s’était « vu offrir une opportunité qui la passionne ».

“C’est très difficile de dire au revoir (…) et nous savons tous que dans ce domaine, ce n’est jamais un au revoir, mais à plus tard”, a déclaré Morales vendredi. “Je suis éternellement reconnaissant pour le soutien et les amitiés profondes qui resteront, peu importe où nos chemins mènent. J’ai tellement de raisons d’être reconnaissant pour et pour chacun d’entre vous qui m’ont aidé à arriver ici…

Morales a rejoint la famille NBC News lorsque WVIT-TV à Harford, Connecticut l’a embauchée. En 2002, elle a rejoint MSNBC avant de déménager à Today en 2006. Après les Jeux olympiques d’été de 2016, elle a déménagé à Los Angeles et a été présentatrice de la côte ouest d’aujourd’hui. Si elle rejoint vraiment The Talk, elle n’aura pas à retourner à New York puisque la série est tournée au CBS Studio Center à Studio City, Los Angeles.

The Talk a connu plusieurs changements rapides depuis l’épisode du 10 mars, lorsque Osborne a défendu les commentaires controversés de Piers Morgan à propos de Meghan Markle lors d’une discussion avec Sheryl Underwood. CBS a licencié Osbourne le 26 mars, à la suite d’une enquête interne. Inaba, qui a pris un congé en avril pour des raisons de santé, et Welteroth ont choisi de ne pas revenir pour la saison 12. O’Connell, Gbajabiamila, Underwood et Amanda Kloots sont désormais les quatre animateurs à temps plein de la série.