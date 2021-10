La star de “Today Show” révèle sa sortie de NBC après plus de deux décennies

Aujourd’hui, la présentatrice de l’émission Natalie Morales quitte l’émission matinale de longue date après 22 ans. Elle continuera à apparaître sur Dateline de NBC News jusqu’à la fin de l’année. Elle recevra également un adieu sur Today bientôt, car la date de sa dernière diffusion n’a pas été annoncée. Aujourd’hui, le producteur exécutif Tom Mazzarelli a déclaré que Morales s’était « vu offrir une opportunité qui la passionne ».

« Comment commencez-vous à dire merci pour 22 années incroyables ? » Morales a écrit vendredi dans un e-mail à ses collègues de NBC News, rapporte NBC News. “Je repense à mes débuts en me faisant les dents au WVIT à Hartford, dans le Connecticut, puis en faisant le saut énorme et – à l’époque – pétrifiant vers MSNBC et hélas – en remportant les billets d’or pour le Today Show et Dateline. Jamais dans un million d’années est-ce que j’ai imaginé ça quand je rêvais de ce que je voulais être quand je serais grand !”

Elle a ensuite qualifié la “première moitié de ma vie” d'”aventures, de défis, de voyages, de beaucoup trop de réveils précoces et d’opportunités d’assister à l’histoire et de raconter des histoires inspirantes et percutantes qui seront toujours dans la bobine de surbrillance de mon esprit.” En fin de compte, elle a noté comment elle a vu sa famille et tant d’autres à NBC grandir au cours de ses deux décennies au sein du réseau, mais elle pense maintenant qu’il est temps de “déployer mes propres ailes et de poursuivre une nouvelle aventure”.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Rutgers, Morales a d’abord travaillé pour News 12 à New York avant de rejoindre WVIT-TV à Hartford, Connecticut. En 2002, elle a rejoint MSNBC et a été nommée co-présentatrice de Today et correspondante nationale en 2006. En 2011, elle a remplacé Ann Curry en tant que présentatrice de Today’s et elle a également co-animé la troisième heure.

Après les Jeux olympiques d’été de Rio 2016, elle a déménagé à Los Angeles mais a continué à apparaître sur Today. Elle a également animé Access de 2016 à 2019. Morales a remporté trois Daytime Emmy Awards à Today, ainsi qu’un Robert F. Kennedy Journalism Award pour son reportage 2013 sur les plongeurs de homard hondurien. Morales a également rendu compte du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, de l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013 et de la fusillade de Las Vegas en 2017 pour NBC News, ainsi que de nombreuses autres histoires marquantes. Elle a également publié le livre At Home with Natalie: Simple Recipes for Healthy Living from My Family’s Kitchen to Yours en 2018.