La star de Tottenham admet que sa «confiance est faible» en raison du snob répété de Nuno

Harry Winks a admis que sa situation à Tottenham est « difficile » car il continue d’être du mauvais côté des sélections en équipe première de Nuno Espirito Santo.

Le milieu de terrain central est un diplômé de l’académie du club qui a disputé 179 matches au cours de sa carrière. Il était un habitué de la campagne 2019-2020, mais a eu du mal à trouver le temps de jeu la saison suivante.

Ses ennuis ont continué sous Nuno ce terme. Winks n’est apparu que dans deux matchs de Premier League jusqu’à présent, l’un d’entre eux étant une apparition d’une minute contre les Wolves.

Le joueur de 25 ans a dû compter sur les matchs de l’Europa Conference League pour avoir des chances d’impressionner son manager. Il a participé aux deux matches de qualification contre Pacos Ferreira, ainsi qu’à la victoire 5-1 contre NS Mura.

Il a réalisé une performance inférieure à la normale jeudi soir alors que Tottenham a été battu 1-0 par Vitesse.

Winks s’est maintenant ouvert sur ses luttes dans le nord de Londres. Il a déclaré (via football.london): « Écoutez, j’aime Tottenham, j’ai toujours été clair, mais je veux jouer au football. Et je veux jouer au football régulièrement.

« La seule façon de jouer votre meilleur football [and] prendre de l’élan, c’est quand vous jouez régulièrement. Je donne tout pour le club, bien sûr. Ils sont restés à mes côtés, je suis resté à leurs côtés – et je veux jouer pour Tottenham.

« Mais c’est difficile quand tu as des matchs ici et là, [your] la confiance est faible et vous n’obtenez pas cette série de jeux. C’est difficile. »

Everton et Aston Villa ont tous deux été liés à sa signature. Les Toffees se seraient enquis de la disponibilité de Winks avant la fenêtre de transfert de janvier.

On ne sait pas quelle sera la réponse de Tottenham, bien que son manque de minutes en équipe première suggère qu’un mouvement pourrait se produire.

Interrogé sur un déménagement hivernal, Winks a ajouté : « Je ne pense pas si loin. Il me reste beaucoup de matchs à disputer pour essayer de me battre pour le club. Il est important que nous restions tous dans le même état d’esprit, le même processus de pensée et nous voyons.

« Il y a encore un long chemin à parcourir, encore deux mois et il s’agit de se mettre à genoux, de travailler aussi dur que possible et de ne pas regretter. »

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?

La carrière du duo de Tottenham « s’effondre », selon un expert

Chris Sutton, expert de BT Sport a claqué Winks aux côtés de son compatriote Dele Alli. La paire a tous deux joué contre Vitesse mais n’a pas eu d’impact réel.

Sutton a déclaré : « J’ai été vraiment déçu par eux, [they’re] deux joueurs que nous avons vus dans le passé et qui sont les meilleurs joueurs.

«Mais pour une raison quelconque, leurs jeux s’effondrent en ce moment. Il faut vraiment qu’ils mettent leurs idées à l’épreuve. La question est de savoir s’ils ont un avenir à Tottenham. Comment Nuno le voit-il ? Ils n’étaient pas les seuls.

Alli a joué plus souvent que Winks ce trimestre, mais a été mis au banc pour les deux derniers matchs de championnat. Il doit recommencer à marquer si une autre casquette d’Angleterre se présente un jour.

Les Spurs se rendent à West Ham lors de leur prochain match. L’équipe de David Moyes sera difficile à battre car ils sont en grande confiance en ce moment.

LIRE LA SUITE: Nuno masque deux défauts majeurs de Tottenham avec un message fort aux stars marginales