La star de Tottenham, Cristian Romero, est un “animal” et “parfait pour la Premier League”, déclare son coéquipier avant le derby du nord de Londres avec Arsenal

Les supporters de Tottenham Hotspur devraient être très enthousiasmés par “l’animal” Cristian Romero alors que son coéquipier Pierluigi Gollini ne tarit pas d’éloges sur le défenseur.

Les deux joueurs s’adaptent toujours à la vie en Premier League depuis qu’ils ont rejoint les Lilywhites de l’Atalanta en Serie A pendant la fenêtre de transfert d’été.

Gollini et Romero étaient des achats d’été des Spurs alors qu’ils cherchent à entrer dans une nouvelle ère sous Nuno Espirito Santo

Les attentes sont grandes pour l’Argentin qui est la deuxième signature la plus chère de l’histoire des Spurs,

Romero a aidé Lionel Messi à remporter la Copa America, son premier trophée international, cet été, ajoutant à sa réputation.

Il a connu un début de vie stop-start dans le nord de Londres, mais Gollini pense que “c’est un gars très intelligent et dur” et qu’il sera bientôt au courant.

“De toute évidence, cela n’a pas été facile car il n’avait pas assez de temps à passer ici à cause du temps passé avec l’équipe nationale, et il a aussi un petit problème avec son genou, mais il va être bon”, a déclaré l’Italien à Standard Sport. .

« Il apprend la Premier League mais il connaît déjà le jeu. Donc il ira bien et très bien.

Romero n’a que cinq sélections en Argentine, mais a déjà joué un rôle majeur dans la première victoire majeure du pays en plus de 20 ans.

«Ce type est un animal, je le jure. Il est parfait pour la Premier League.

«Il a joué pendant de nombreuses années avec trois à l’arrière et surtout quand vous jouez avec un style très agressif et jouez homme pour homme, c’est complètement différent d’un quatre.

«Il faut travailler et défendre plus comme un groupe, un groupe de quatre et défendre plus la zone et moins l’homme. Il doit donc s’adapter et il le fera parce que c’est un gars intelligent et un joueur incroyable.

« Il le fera, mais évidemment toutes ces choses ont besoin de temps. Tout le monde a besoin de temps pour s’adapter, pour s’adapter à une nouvelle culture et à un nouveau pays.

Romero a besoin de temps pour s’adapter mais dira Gollini

Après avoir subi de lourdes défaites consécutives contre les rivaux londoniens Crystal Palace et Chelsea, les Spurs ont donné à leur patron Nuno Espirito Santo un peu de repos bien mérité contre les Wolves.

C’était une victoire vitale pour le manager portugais et cela aidera l’équipe à être en forme avant le derby du nord de Londres.

