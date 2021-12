La star de Tottenham dénonce la décision « injuste » concernant l’élimination de l’Europa Conference League

La course de Tottenham en Europa Conference League est terminée suite à la décision de l’UEFA (.)

Davinson Sanchez a qualifié de « complètement injuste » l’élimination de Tottenham de la Ligue Europa par l’UEFA.

Les Spurs n’ont pas pu jouer leur dernier match de groupe contre Rennes plus tôt ce mois-ci en raison d’une épidémie de Covid dans leur équipe.

L’UEFA a ensuite accordé à Rennes une victoire 3-0 car ils n’ont pas pu reprogrammer le match, ce qui signifie que les Spurs n’ont pas réussi à atteindre le tour suivant et sont désormais hors de la compétition.

‘Avoir le droit de jouer, ce n’est pas juste pour nous [when UEFA] dites simplement que vous êtes hors de la compétition », a déclaré Sanchez à Sky Sports News.

« Suite [so] sachant qu’on n’a pas joué le jeu à cause des cas Covid.

« On a préparé le match, on était concentré, on faisait tout pour jouer contre Rennes.

Les Spurs avaient besoin d’une victoire lors de leur dernier match de groupe de la Ligue Europa (.)

«C’est la veille au soir que nous avons appris que le match n’allait pas être joué.

« Je pense que c’est un peu injuste pour nous en tant que club, pour nos fans parce que c’était une compétition que nous avions du mal à jouer à l’extérieur, mais nous avions encore une chance de rester dans la compétition, donc c’est complètement injuste. »

