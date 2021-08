La star de Tottenham, Harry Kane, se prépare à discuter alors que la spéculation sur le transfert de Man City se poursuit, alors qu’ils pourraient rivaliser avec Arsenal pour Lautaro Martinez s’ils vendaient

in

La superstar de Tottenham Hotspur, Harry Kane, s’entretiendra à nouveau avec le club la semaine prochaine et insistera sur son désir de rejoindre Manchester City, selon des informations.

Le Telegraph pense que l’attaquant, 28 ans, souhaite se rendre au stade Etihad pour augmenter ses chances de gagner de l’argenterie, n’en ayant remporté aucune dans toute sa carrière chez les Spurs.

Kane est en haut de la liste de souhaits de Man City mais il ne sera pas bon marché

Kane revient sur le terrain d’entraînement du club lundi pour un test COVID-19 alors qu’il entame sa préparation pour la saison 2021/22 de Premier League qui débutera le 13 août.

Tottenham affrontera les prétendants de son joueur, City, le 15 août, mais il est peu probable qu’il commence pour l’une ou l’autre équipe en raison de sa participation à la finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

Il semble que Kane souhaite conclure un accord qui pourrait lui donner l’impression de rejoindre Jack Grealish, qui pourrait également signer pour Pep Guardiola dans le cadre d’un accord de 100 millions de livres sterling avec Aston Villa.

Les Villans ont conclu un accord de 30 millions de livres sterling pour signer l’as du Bayer Leverkusen, Leon Bailey, qui remplacerait probablement l’international anglais.

City pourrait signer à la fois Grealish et son coéquipier anglais Kane cet été

Au début de cette année, Kane a clairement indiqué qu’il aimerait déménager à City et a même déclaré qu’il aimerait établir un partenariat avec Kevin De Bruyne.

Le joueur de 28 ans parlera cette semaine avec le président des Spurs, Daniel Levy, de son avenir, mais le club ne veut pas vendre et il pourrait prendre une offre au nord de 150 millions de livres sterling pour l’éloigner du nord de Londres.

Martinez pourrait déménager dans le nord de Londres cet été

Si Kane quitte Tottenham, ils pourraient alors signer Lautaro Martinez.

La superstar de l’Inter Milan est recherchée par Arsenal, mais ils devraient vendre Alexandre Lacazette pour qu’un accord fonctionne.

L’as argentin Martinez est intéressé par un transfert chez les Gunners si l’équipe italienne veut le transférer et, selon ., les Spurs pourraient également être une option.

Il a marqué 17 buts et fait six passes décisives la saison dernière dans une équipe qui a remporté le titre, il est donc un remplaçant pratique et ne coûtera peut-être qu’environ 68 millions de livres sterling, à peine une brèche dans les frais que Tottenham obtiendrait pour Kane.

Le club a cependant convenu d’un montant avec l’Atalanta pour le défenseur central argentin Cristian Romero. Il coûtera 43 millions de livres sterling, plus les ajouts.

