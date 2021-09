La star de Tottenham Hotspur a mis en garde contre le jeune de Manchester United

in



Photo de James Baylis – AMA/.

Curtis Woodhouse a déclaré sur Twitter que l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood pourrait bientôt remplacer l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane dans l’équipe d’Angleterre.

L’ancien milieu de terrain international de Sheffield United et d’Angleterre des moins de 21 ans, Woodhouse, a fait des commentaires sur Kane et Greenwood en regardant l’attaquant de Tottenham en action pour les Three Lions contre la Hongrie hier soir.

La star des Spurs, âgée de 28 ans, a marqué en seconde période, alors que l’Angleterre a battu la Hongrie 4-0 à l’extérieur lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Woodhouse pense que l’attaquant international de United et de l’Angleterre Greenwood finira par succéder à Kane.

Difficile avec Kane car le retour de ses objectifs est de premier ordre, mais je suis d’accord avec vous. J’adorerais voir Greenwood dans cette équipe avec Foden, Grealish et Sterling derrière lui. Il a tout pour Greenwood imo. Kane est en sursis https://t.co/I5nrQ71ext – Curtis Woodhouse BEM (@curtiswoodhous8) 2 septembre 2021

Harry Kane doit-il s’inquiéter ?

Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde et est un buteur éprouvé en Premier League.

Après tout, l’Anglais a trouvé le fond du filet 166 fois en 247 Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.

Le joueur de 28 ans a également marqué 39 fois pour l’Angleterre.

Photo de Michael Regan/.

Oui, Greenwood est un jeune attaquant très talentueux et prometteur, mais il n’a que 19 ans.

Kane est également le capitaine de l’Angleterre.

Pour l’instant, l’attaquant de Tottenham n’a pas à craindre de perdre sa place dans l’équipe d’Angleterre.

De plus, rappelez-vous que Kane est également capable de plonger profondément et de fonctionner comme le numéro 10 maintenant.

Greenwood peut certainement devenir un grand joueur pour l’Angleterre dans les années à venir, mais pour l’instant, l’importance de Kane pour l’équipe ne peut pas et ne doit pas être compromise.

