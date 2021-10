La star de Tottenham pressenti pour un déménagement surprise à Brighton après que Nuno ait snobé

Le défenseur de Tottenham Joe Rodon pourrait rejoindre Brighton en prêt en janvier alors qu’il continue de lutter pour le temps de jeu dans le nord de Londres, selon les rapports.

L’international gallois n’a fait que trois apparitions avec les Spurs cette saison. Il a commencé ses deux matchs de Ligue Europa Conference, ainsi que lors d’une sortie en Premier League. Il a été complètement exclu de l’équipe pour la victoire du week-end à Newcastle.

Le très médiatisé 23 ans a déménagé au nord de Londres depuis Swansea en octobre 2020. Mais malgré une solide impression sous Jose Mourinho lors de ses premières apparitions pour le club, Rodon a depuis eu du mal à gagner du temps.

Et maintenant, Football Insider affirme qu’un transfert potentiel vers la côte sud pourrait avoir lieu en janvier.

« Quel avenir pour Rodon maintenant ? L’initié des Spurs, JohnWenham, a déclaré au correspondant de Football Insider Ben Wild.

« La fenêtre de transfert de janvier approche et Rodon est un joueur qui ne peut tout simplement pas y jeter un œil.

«Cela relève également de plusieurs gestionnaires, il évaluera donc ses options avant l’ouverture de la fenêtre.

«Je pense qu’il n’a pas eu de chance avec Tottenham qui préfère maintenant Tanganga comme le genre de défenseur remplaçant.

«Il peut jouer dans deux positions et compte comme un joueur local, il a donc cet avantage.

« Il y a là des avantages naturels. C’est frustrant que les joueurs gallois ne comptent pas comme des joueurs locaux en Europe.

« Rodon se demandera s’il devrait jouer semaine après semaine en Premier League, la réponse est probablement » oui « .

« Il peut envisager un accord de prêt, il y a eu des rapports au cours de l’été selon lesquels Brighton s’intéressait à lui, c’est donc une option. »

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Dier étiqueté pas assez bon pour Tottenham

Pendant ce temps, Eric Dier a été qualifié de « pas du tout » assez bon pour jouer pour Tottenham après son but comique contre Newcastle dimanche.

Le joueur de 27 ans a réussi à mettre le ballon dans son propre filet alors qu’il ne restait plus qu’une minute au compteur. Cela a fait le score de 3-2 en faveur des Spurs et ils vu le match réclamer les trois points. Mais cela signifiait que les derniers instants à St James’ Park étaient plus tendus qu’ils n’auraient dû l’être.

Les buts de Tanguy Ndombele, Harry Kane et Son Heung-min ont porté le score à 3-1 à la mi-temps après le premier match de Callum Wilson à la deuxième minute. Il semblait que ce serait également le score final jusqu’à ce que Dier passe le ballon devant Hugo Lloris sur un coup de pied arrêté.

L’ancien attaquant de Leeds United et Middlesbrough Noel Whelan était loin d’être impressionné. Et il pense que cela est symptomatique de problèmes plus importants avec l’ancien as du Sporting.

« Ce but contre son camp était l’un des pires de tous les temps et le problème avec Eric Dier est qu’il commet trop souvent ces erreurs », a-t-il déclaré à Football Insider. «Pour un international anglais expérimenté, vous devez vous demander s’il est assez bon pour Tottenham. Parfois, il regarde loin.

« C’est un bon compétiteur et personne ne peut remettre en question son engagement envers Tottenham. Mais, vous regardez ses performances et il n’est guère un défenseur central fiable au plus haut niveau.

LIRE LA SUITE: Un attaquant passionnant déclenche la bataille de transfert de Tottenham avec un mouvement destiné à se produire