Une star de Tottenham dont les luttes ont été là pour tout le monde a été invitée à ignorer l’attrait de travailler avec Antonio Conte et à chercher une sortie.

Conte a deux mois pour se décider sur son équipe actuelle de Tottenham. Récompenser le meilleur de Harry Kane sera une priorité absolue pour l’Italien. Cependant, si l’intérêt de Manchester City réapparaît et que l’attaquant continue de travailler, même Kane pourrait être sacrifié pour le plus grand bien.

Conte espère que ce scénario ne se déroulera pas. En effet, superviser les reprises de Kane, Ben Davies et Dele Alli – tous qui ont excellé sous Mauricio Pochettino – permettrait à Fabio Paratici d’économiser une tonne de travail sur le marché des transferts.

Mais alors que Kane et Davies semblent prêts à avoir des chances d’impressionner, Alli n’est peut-être pas aussi chanceux.

La formation 3-4-3 de Conte ne se prête pas bien à Alli qui était à son apogée dans le rôle n ° 10.

Le joueur de 25 ans a beaucoup souffert ces dernières saisons et a été lié à Newcastle United, riche en liquidités.

Et malgré l’attrait de travailler sous la direction d’un entraîneur aussi renommé que Conte, l’ancien gardien des Spurs Paul Robinson a exhorté Alli à rechercher activement de nouveaux pâturages avec un « nouveau départ » toujours sa meilleure option.

« Je suis toujours d’avis que Dele a besoin d’un nouveau départ », a déclaré Robinson à Football Insider.

« On oublie qu’il est encore si jeune en termes de football. Il a accompli tellement de choses pourtant.

«Il a été maître de sa propre chute à bien des égards, car il n’a pas correspondu aux normes qu’il s’était fixées.

« Les managers n’ont pas réussi à le lui faire comprendre. Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo n’y sont pas parvenus.

« La qualité de joueur est toujours là. Conte pourrait tirer le meilleur de Dele Alli et j’espère qu’il le fera. Mais, à mon avis honnête, il a besoin de s’éloigner et d’un nouveau défi.

Alli pourrait avoir cette chance après le rapport du Daily Express de mardi. Le journal a affirmé Alli était l’une des cinq stars actuelles que Conte avait réservées pour les sorties de janvier.

Analyser les records des équipes Prem pour les cartons jaunes et rouges cette saison – et qui est l’arbitre le plus content des cartons ?

Conte sondé sur les plans de transfert de Tottenham

Pendant ce temps, Conte a suggéré qu’il prévoyait de rester à Tottenham bien plus longtemps que son contrat initial de 18 mois, et a été interrogé sur ses objectifs de transfert immédiats.

Conte a été recruté pour remplacer Nuno Espirito Santo, bien que malgré sa position dans le jeu, il ne s’est vu offrir qu’un contrat de 18 mois. Cependant, s’exprimant vendredi, l’Italien a laissé entendre que son mandat dans le nord de Londres pourrait durer beaucoup plus longtemps.

« Le contrat est OK pour moi », a déclaré Conte (via Football London). « L’espoir est que je trouve la bonne connexion pour ce club pendant longtemps, c’est sûr.

« Je pense que mon contrat n’est pas un problème. 18 mois et nous avons décidé. J’ai aussi compris ce que ce club a fait pour moi. Nous pouvons travailler ensemble pendant longtemps.

L’attention s’est rapidement tournée vers le mercato. Cependant, Conte a choisi de garder ses cartes près de sa poitrine et a suggéré que le directeur sportif Fabio Paratici fasse de même.

Conte a déclaré: «Maintenant, dire que nous avons un objectif spécifique n’est pas simple. Je pense que le club est le même. Paratici sait très bien que c’est la situation.

«Je pense qu’en ce moment, ce n’est pas bon ou pas juste de dire que nous voulons faire ceci ou atteindre cela. Pour le moment, nous n’avons qu’à être forts, à commencer à travailler ensemble et à penser que nous devons nous améliorer.

PRÉDICTIONS : Pression de retour sur Ole alors que City réclame le butin du derby ; swing de huit buts à Liverpool; martelage pour Conte