La star de Tottenham remercie les fans après avoir mutuellement accepté de résilier le contrat

Une star de Tottenham en disgrâce a convenu d’un commun accord avec le club de résilier son contrat, qui ne lui reste que moins d’un an.

Éperons ont cherché à décharger l’arrière droit Serge Aurier pendant une grande partie du mercato estival, avec Lille, le Real Betis et Gênes tous crédités d’un intérêt pour la star ivoirienne de 28 ans, mais rien ne s’est matérialisé.

Sans transfert prévu, Aurier a maintenant terminé son séjour de quatre ans dans le nord de Londres.

Le défenseur a déclaré: “J’ai vraiment apprécié mon séjour aux Spurs et je tiens à remercier le club et les fans. Mais je pense que le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi. »

Avec Aurier sur le point de sortir, Tottenham a recruté son remplaçant dans l’équipe le jour de la date limite.

UNE l’accord pour signer Emerson Royal a été conclu tôt mardi soir pour le Brésilien.

Cela donne à Nuno Espirito Santo trois options d’arrière droit pour faire appel à la saison, dont Japhet Tanganga et Matt Doherty.

Cependant, l’expert du football sud-américain Tim Vickery affirme que Nuno pourrait avoir du pain sur la planche avec le nouveau garçon Emerson.

Évaluation des signatures de la date limite de la saison dernière en Premier League

La conscience de Kane est claire sur le souhait de sortie

Pendant ce temps, l’attaquant de Tottenham Harry Kane insiste sur le fait qu’il a la conscience tranquille après qu’un déménagement estival à Manchester City ne s’est pas concrétisé.

Kane semblait prêt à se rendre au stade Etihad pour un montant record plus tôt dans la fenêtre de transfert, étant revenu tard à l’entraînement de pré-saison alors que des informations faisant état d’un mouvement grondaient.

Avec des spéculations sur son avenir, le capitaine anglais a ensuite publié sur Twitter la semaine dernière s’engageant à Éperons pour un avenir prévisible.

Les fans de Tottenham ont scandé « Regardez-vous Harry Kane » alors qu’ils battaient City le week-end d’ouverture de la saison de Premier League sans leur talisman dans l’équipe.

Reste à voir à quelle vitesse il sera complètement accueilli dans le giron du nord de Londres. Cependant, il ne craint pas que les événements de l’été aient un impact.

“Non, je ne pense pas”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que sa réputation ne soit ternie.

“Toute personne impliquée dans l’industrie du football connaît les tenants et les aboutissants et j’étais calme avec la situation. C’était entre moi et le club. Lorsque vous connaissez la vérité et que vous savez ce qui se passe, votre conscience est claire.

« J’ai eu des hauts et des bas. Je connais beaucoup de gens qui savent que je suis un athlète professionnel et qui consacrent ma vie à ce sport. Mon objectif pour l’avenir est de gagner de l’argenterie à Tottenham et cette année n’est pas différente. »

LIRE LA SUITE: Tottenham a tiré un triple avertissement sur le gros “risque” de Harry Kane qu’ils ont pris