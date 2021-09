La star de Tottenham semble prête à partir étant donné la promesse de bienvenue de Nuno

in

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que Tanguy Ndombele est de retour dans sa pensée de Tottenham – mais a appelé à la patience de ceux qui s’attendaient à ce qu’il résolve immédiatement leurs problèmes de milieu de terrain.

Le Français a fait sa première apparition de la saison lors du match nul 2-2 de la Ligue Europa contre Rennes jeudi. C’est un soulagement bienvenu pour Tottenham, le joueur ayant demandé à partir avant le début de la campagne.

En effet, à ce moment-là, il semblait qu’une sortie était une certitude, on lui a dit qu’il n’y avait “pas de retour” pour lui aux Spurs.

L’achat record du club a été incohérent depuis son transfert de 55,4 millions de livres sterling de Lyon il y a deux ans. En effet, après avoir été aux côtés de Jose Mourinho, il s’est ensuite retrouvé limogé par le patron par intérim Ryan Mason à la fin de la saison dernière.

Cependant, son retour dans les rangs de Tottenham semble opportun. Leur milieu de terrain était loin du rythme de leur match précédent à Palace. En effet, cet article a nommé trois joueurs méritant la hache de Tottenham à la suite de la défaite 3-0.

Heureusement, Ndombele a montré de quoi il est capable à Rennes. Sa talonnade déséquilibrée audacieuse a aidé à préparer l’ouverture des Spurs et il était clairement le joueur le plus susceptible de casser les lignes.

En tant que tel, beaucoup de gens le voient comme la réponse pour aider à résoudre les problèmes de créativité des Spurs.

Cependant, malgré l’optimisme, Nuno reste prudent.

“C’était le premier match auquel Tanguy participait depuis le début de la saison”, a déclaré Nuno.

“Nous avons eu toute la pré-saison et nous jouons déjà en Premier League et en compétition européenne et c’était le premier match de Tanguy, alors soyons patients.”

Ndombele pourrait être impliqué en tant que prétendant au titre des Spurs, Chelsea dimanche.

Nuno parle du succès de Tuchel

Alors que les Spurs ont bégayé depuis leur course à la finale de la Ligue des champions 2019, Chelsea a le vent en poupe à la suite de la nomination de Thomas Tuchel.

Il les a menés à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière et la plupart les considèrent comme des challengers crédibles à Manchester City pour le titre de Premier League.

Nuno n’est pas surpris de la rapidité avec laquelle l’Allemand a changé les choses à Stamford Bridge.

« (Ils sont une) très bonne équipe. Thomas fait un travail incroyable », a déclaré Nuno.

«Ils ont une équipe incroyable, des joueurs talentueux, ils jouent un bon football, ils sont organisés, ils sont intenses. Ce sont des champions d’Europe, nous devons donc valoriser cela comme nous le faisons pour tous les adversaires. Mais dimanche, nous allons concourir, c’est une promesse.

« Non, il n’y a aucune surprise du tout. Thomas a déjà fait un travail incroyable au Borussia Dortmund (et était) fantastique au PSG. Lui et son équipe d’entraîneurs ont une énorme qualité. Je ne suis pas surpris du succès de Thomas.

“Pour moi, ce n’est pas une surprise parce que vous pouvez voir à quel point ils jouent bien.”

