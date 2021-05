La star de Tottenham, Serge Aurier, révèle qu’il effectuera un transfert estival si les “conditions” sont remplies et que le retour du Paris Saint-Germain sous Mauricio Pochettino est une possibilité

L’arrière droit de Tottenham, Serge Aurier, a déclaré qu’il quitterait le club si les “conditions” correctes étaient réunies cet été.

L’as ivoirien a été le premier choix des Spurs au cours des deux dernières saisons, bien qu’il soit prêt à quitter le nord de Londres en 2019.

Aurier pourrait être sur le point de quitter Tottenham

Deux ans plus tard, Aurier est désormais sur le point de quitter le club car il a révélé dans une interview franche qu’il ne renouvellerait pas son contrat.

Et il a ajouté que le moment était venu de relever un nouveau défi, avec le plein accord de Tottenham et de ses représentants.

« Tout le monde est conscient que si je voulais prolonger mon contrat à Tottenham, je l’aurais déjà fait. Je ne vais pas le faire en six mois », a déclaré Aurier à L’Equipe.

« J’ai atteint la fin d’un cycle et il est temps de chercher ailleurs. Les deux parties, le conseil d’administration de Tottenham et mes agents, se sont mis d’accord sur les conditions. On verra après. »

Aurier s’est amélioré pendant son séjour avec Tottenham, mais des erreurs ont contrarié des experts comme Roy Keane

revenir?

Alors, quelle est la prochaine des Ivoiriens? Eh bien, il envisage un retour dans l’ancien club du Paris Saint-Germain, dont il a rejoint les Spurs en 2017.

Il ajoute : « Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C’est le club de mon coeur, celui que je soutiens et je me sens libre d’en parler.

«Mais je ne veux pas que les gens pensent que je suis collé à eux et que je ne ferme la porte à personne. Mais si le club faisait une offre cet été, c’est sûr que le PSG serait mon premier choix.

Et Aurier a insisté sur le fait qu’il serait heureux de travailler à nouveau avec l’ancien manager Mauricio Pochettino, malgré sa frustration d’être derrière Kieran Trippier pendant son mandat.

Pochettino pourrait être sur le point de quitter le PSG après un peu moins de six mois en charge, mais s’il reste, il pourrait gérer Aurier pour la deuxième fois

“Nous avons eu une excellente relation, malgré ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. « Il n’y a eu aucun problème sérieux entre nous mais vous n’êtes jamais le joueur le plus heureux quand vous n’êtes pas sur le terrain.

« J’ai toujours respecté son travail et ses choix. J’ai pris plaisir au style qu’il voulait jouer – et c’est celui qu’il veut aussi à Paris.

«Physiquement, nous étions des monstres. Au PSG, on verra vraiment sa main la saison prochaine.

