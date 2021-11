La star de «Twilight» Edi Gathegi se penche sur le redémarrage possible de la franchise (exclusif)

Edi Gathegi a commencé dans Twilight et The Twilight Saga: New Moon en tant que Laurent, un vampire et membre du clan de James. Et avec la franchise, qui a présenté quatre films de 2008 à 2012 et a rapporté plus de 3 milliards de dollars dans le monde, qui connaît un tel succès, est-il possible qu’elle puisse être redémarrée ultérieurement ? PopCulture.com a récemment rencontré Gathegi qui a partagé ses réflexions sur l’avenir de Twilight.

« C’est une question amusante parce que nous n’avons pas de boule de cristal, mais je pense que oui », a déclaré Gathegi à PopCulture. « Je pense qu’ils feront l’affaire avec un tout nouveau casting. Cela pourrait prendre beaucoup de temps pour trouver les bons acteurs pour le faire ou, vous savez quoi? Je pense que l’écrivain faisait toute l’histoire racontée du point de vue d’un personnage différent. Donc, ce n’est peut-être même pas aussi loin dans le futur qu’on pourrait le penser. »

La franchise Twilight est basée sur quatre romans de l’auteure Stepanie Meyer. En 2020, Meyer a publié un roman d’accompagnement à Twilight, qui a été publié en 2005. Le livre s’intitule Midnight Sun et raconte les événements de Twilight du point de vue d’Edward Cullen, qui a été joué par Robert Pattinson dans les quatre films. Dans les quatre premiers romans, l’histoire est racontée du point de vue de Bella Swan qui est jouée par Kristen Stewart dans les films.

La franchise Twilight a aidé à lancer les carrières de Pattison, Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Christian Serratos et Gathegi, pour n’en nommer que quelques-uns. Le premier film, Twilight, sorti en 2008, a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, ce qui a permis aux acteurs de devenir des noms connus.

« C’est une montagne russe », a déclaré Gathegi. « Il y a trois livres. Donc, quand vous entendez qu’ils font un film, vous supposez simplement qu’ils vont les faire tous les trois et que vous supposez simplement qu’ils vont réussir … je ne Je ne sais pas d’où viennent ces pensées, mais vous allez, d’accord, j’ai réservé une trilogie, je suis dans une trilogie. J’ai donc tout parcouru, mais ce n’est qu’au Comic-Con où je pense que tout le casting a compris à quel point cela allait être important parce que les gens ont campé pendant plusieurs jours et juste pour voir les acteurs. Je n’avais jamais rien vécu de tel. En repensant à ces expériences, c’était quelque chose. »