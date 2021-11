Deux Taylor sont sur le point de se marier. La star de Twilight Taylor Lautner a annoncé sur Instagram ce week-end que lui et sa petite amie de longue date, l’infirmière diplômée Tay Dome, s’étaient fiancés. Lautner, 29 ans, a proposé devant une enseigne au néon qui écrivait son nom de famille, tandis que des pétales de rose au sol complétaient la scène romantique.

« Et juste comme ça, tous mes souhaits se sont réalisés », a écrit Lautner sur Instagram, ajoutant la date de jeudi à la légende. Dome, 24 ans, a également posté une photo. « Mon meilleur ami absolu », a-t-elle écrit. « J’ai hâte de passer une éternité avec toi. » Lautner a rapidement répondu: « J’ai des nouvelles pour vous, le sentiment est mutuel. »

La sœur de Lautner, Makena Lautner, a également célébré la nouvelle. « J’AI ENFIN UNE SUR !!!!!!!!!!!!!!! » a-t-elle écrit sur le post de Dome. « Mes meilleurs amis se marient !!!!! » Dans un autre commentaire sur le post de son frère, Makena a déclaré que le couple était un « match fait au paradis ». Patrick Schwarzenegger a ajouté : « JE SUIS TELLEMENT HEUREUX POUR TOI ! T’AIME. Et oui, je serai le garçon de fleurs. »

La bague de fiançailles de Dome est une pièce conçue sur mesure par Ring Concierge, rapporte E! Nouvelles. Il présente un diamant taille ovale serti dans un pavé de platine ultra-fin avec un halo caché autour du diamant. « Le halo caché que Taylor a ajouté sous l’ovale est un détail amusant et féminin que vous ne pouvez voir que lorsque vous regardez la bague de côté », a déclaré la fondatrice de Ring Concierge, Nicole Wegman, dans un communiqué.

Lautner et Dome étaient liés en 2018 et ont officialisé leur relation sur Instagram à Halloween cette année-là. Il a depuis partagé plusieurs photos avec Dome sur son profil. En mars, il a fêté son anniversaire avec une galerie de photos de leur relation. « Joyeux anniversaire à cet humain d’une autre planète », écrivait-il à l’époque. « Tu es l’âme la plus incroyable que j’aie jamais eu l’honneur de connaître. Je m’efforce de te ressembler davantage chaque jour. Cela va être ta meilleure année à ce jour et j’ai hâte de la vivre avec toi. Amour, garçon Tay. »

Lautner est surtout connu pour avoir joué Jacob Black dans les films Twilight Saga. Il a également joué dans Scream Queens Saison 2 et dans la série BBC Cuckoo. En mai, Lautner a été choisi pour son premier film en cinq ans, décrochant un rôle dans Home Team, un film Netflix mettant en vedette Kevin James dans le rôle de l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Orléans Sean Payton à la suite du scandale « Bountygate » de 2012.