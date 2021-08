La star de Vegas, William Petersen, hospitalisée après être tombée malade sur le tournage ⋆ 10z viral

CSI : La star de Vegas, William Petersen, a été hospitalisée vendredi après être tombée malade d’une maladie inconnue sur le tournage.

Comme indiqué pour la première fois par TMZ, Petersen a été transporté à l’hôpital en ambulance après avoir été malade pendant le tournage du prochain réveil de CBS. L’acteur a déclaré au réalisateur qu’il avait besoin de faire une pause, mais lorsque son état s’est aggravé, il a été décidé de le transporter dans un établissement voisin par mesure de précaution.

Peterson est maintenant sorti de l’hôpital et de retour à la maison en convalescence. Bien qu’aucune information n’ait été donnée sur la cause de la maladie, un représentant de Peterson a déclaré à TMZ qu’il pourrait s’agir d’un cas de “surmenage” ou d'”épuisement” car l’acteur a travaillé sans arrêt, de longues journées au cours des 12 dernières semaines.

CSI : Vegas devrait faire sa première sur CBS le 6 octobre et verra Petersen reprendre son rôle de Gil Grissom, un personnage de la série originale CSI. Il sera rejoint par ses collègues vétérans du CSI Jorja Fox et Wallace Langham, qui reviennent en tant que Sara Sidle et David Hodges, ainsi que la star invitée Paul Guilfoyle, qui est de retour en tant que capitaine Jim Brass.

Petersen sera également producteur exécutif de la prochaine série dérivée. Il a travaillé en tant que producteur sur la série originale, pour laquelle il a remporté trois nominations aux Primetime Emmy. En 2005, il a remporté un Screen Actors Guild pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique.

La nouvelle série revient à Sin City, l’endroit où tout a commencé, et suit Gil, Sara et David alors qu’ils aident Maxine Roby (Paula Newsome) et son équipe au milieu d’une menace existentielle qui pourrait faire tomber tout le Crime Lab et relâcher des milliers de tueurs condamnés dans les rues de Vegas.

CSI : Vegas, 6 octobre, mercredis, 10/9c, CBS

