La star de ‘Walker’ Keegan Allen sur Liam mentant à Bret – et se confessant à Cordell

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 1, Episode 8 of Walker, “Fine is a Four Letter Word.”]

C’est l’heure des aveux pour ADA Liam Walker (Keegan Allen) dans l’épisode du 8 avril de Walker.

Tout d’abord, pour expliquer son comportement étrange récent (comme vivre dans son bureau), il dit à son fiancé, Bret (Alex Landi), qu’il l’a trompé lors de son voyage de travail au Mexique. Il ne l’a pas fait; il essaie juste de le garder hors de la ligne de mire après que lui et le capitaine James (Coby Bell) aient été visés par un cartel alors qu’ils enquêtaient sur le meurtre de la femme de Cordell (Jared Padalecki) (Genevieve Padalecki).

Puis il dit à son frère Cordell qu’il avait raison qu’il y avait plus à la mort d’Emily, et l’homme qui est en prison ne l’a pas tuée. C’est une scène dévastatrice, pour les deux marcheurs.

«C’était une écriture merveilleuse, une réalisation incroyable de Stacey Black», a déclaré Allen à TV Insider. «Et tout simplement incroyable de travailler avec Jared et Alex Landi. Jared est une telle force dans cet épisode. Même lui parler entre ces scènes et lui passer directement dans ce personnage, c’est déchirant. Il n’y a pas beaucoup d’acteur impliqué dans la série parce qu’il y a tellement de sentiments et d’émotions réels. C’est quelque chose dont je suis très reconnaissant en tant qu’acteur de faire partie. »

Allen donne également un aperçu de la suite, du passé compliqué de Liam et Bret, et plus encore.

Donc, Liam dit la vérité à Cordell. Quelle est la prochaine étape pour les frères?

Keegan Allen: Nous avons eu un merveilleux aperçu des vulnérabilités de Liam quand il révèle quelque chose à Cordell en sachant que cela le ferait descendre plus loin dans le terrier du lapin, perdant ainsi le terrain gagné dans la stabilité de Cordell. Nous allons voir les frères avoir un lien plus fort que jamais à cause de cette vulnérabilité.

Il y a beaucoup plus de rebondissements qui se présentent. Liam a une culpabilité incroyable non seulement pour avoir poursuivi le mauvais suspect dans l’affaire du meurtre d’Emily, mais aussi pour avoir hébergé cette information. Lorsque James et lui traversent cette expédition au Mexique et découvrent ce qui se passe réellement, cette culpabilité est encore aggravée. Il y a une justification à venir.

Liam fait exploser sa relation avec Bret pour le protéger. Comment cela l’affecte-t-il?

Il y aura beaucoup d’aperçus dans un passé très complexe sur la route. Nous verrons ce qu’était la relation et ce qu’elle est finalement devenue quand ils ont tous deux déménagé à Austin. Lorsqu’un partenaire abandonne beaucoup pour l’autre, il se sent parfois un peu comme une bascule.

Finalement, Liam avait commis une terrible erreur en disant à Bret un mensonge ouvert pour le protéger. Si Liam venait de dire la vérité, cela aurait probablement été mieux, mais nous faisons tous des erreurs très, très étranges lorsque nous sommes pressés, en particulier dans des situations mettant la vie en danger – comme être traqué par un cartel. À l’avenir, nous verrons un aspect de cette relation auquel Liam ne s’attendait pas. Même s’il y a tellement d’amour là-bas, ses choix l’attaquent personnellement, et [he loses] contrôler. [That] le dérange un peu.

Y a-t-il de l’espoir pour leur relation?

On ne sait jamais, mais il y a toujours de l’espoir. L’espoir engendre la misère éternelle. Ce sera à Liam si et quand ce moment viendra de révéler la vérité et de reconnaître ce qui s’est passé et comment Bret a réagi à cela. Peut-être qu’il ne veut pas de ça dans sa vie.

Liam passe l’épisode à avoir l’air aussi détruit que son bureau dans lequel il y vivait. Peut-il se détendre même un peu pour aller de l’avant?

Nous allons voir un regroupement dans les prochains épisodes. Les répliques de cet épisode sont une véritable aventure. C’est une chose importante. Je ne pense pas que quiconque soit détendu. Tout le monde se resserre encore plus. La tension monte, les enjeux sont plus élevés.

Il y a plus de gens qui travaillent sur l’enquête depuis qu’ils ont amené Cordell.

Maintenant que Cordell a cette information, c’est [a question of], « Qu’est-ce qu’il en fait? » Il y avait une tornade dans l’épisode et d’une manière si brillante de narration – grâce à Anna Fricke et à ces incroyables écrivains de la série – la tornade continue, ce n’est tout simplement pas une tempête que vous pouvez voir, mais une que vous pouvez ressentir au sein de la famille.

Liam amène Micki [Cordell’s partner, played by Lindsey Morgan] dans le pli. Pourquoi?

Micki a toujours été cette force très forte sur tous les radars de ces personnages. Ses opinions et ce qu’elle fait de ses opinions sont très puissantes. Elle comprend la vérité et la cause profonde de certaines personnes et pourquoi elles font les choses qu’elles font. Elle ne se contente pas de divulguer des informations. Elle creuse plus profondément, elle en découvre plus. Liam est allé la voir pour vérifier ce qu’il savait peut-être déjà. C’est presque une vérification des faits: si Micki est d’accord avec lui, alors il saurait que c’est absolu.

Il y a toujours la menace de Clint West [who Cordell met while undercover and is now in prison, played by Austin Nichols]. Est-il un autre problème pour la famille Walker?

Ouais, Clint. Il est brillamment joué par Austin. Tout le monde est tellement talentueux dans ces rôles qu’ils suscitent presque une véritable peur chez les acteurs qui les entourent en raison de leur déséquilibre. [they are] et vous ne savez jamais ce qui va se passer. À certains égards, cela se répercute dans les intrigues.

Ces personnages sont là-bas. Ce sont des requins dans l’eau et nous nageons en eau libre à ce stade. L’élément de danger existe maintenant qu’il y a du sang dans l’eau, pour ainsi dire. Ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose n’arrive ou que quelqu’un soit frappé. Il y a quelques épisodes très intenses à venir.

Walker, les jeudis, 8 / 7c, The CW