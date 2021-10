La star de ‘Walker’ surprend avec la sortie de la série CW après la saison 2

La star de Walker, Lindsey Morgan, a étonnamment annoncé sa décision de quitter le redémarrage de Walker, Texas Ranger de The CW au milieu de la saison 2 pour des raisons personnelles. La nouvelle saison a commencé jeudi soir et Morgan continuera à apparaître dans plusieurs autres épisodes en tant que série régulière. La date de son dernier épisode n’a pas été annoncée. Morgan a joué Micki Ramirez, le partenaire de Cordell Walker de Jared Padelecki.

« Après beaucoup de réflexion et d’introspection, j’ai pris la décision incroyablement difficile de quitter mon rôle de Micki Ramirez dans Walker pour des raisons personnelles, et je suis éternellement reconnaissant d’avoir le soutien des producteurs, CBS Studios et The CW en permettant moi de le faire », a déclaré Morgan dans une déclaration à Deadline. « L’opportunité de jouer Micki a vraiment été une bénédiction, tout comme travailler aux côtés des incroyables acteurs et de l’équipe de cette série formidable. Sachez que je continuerai à soutenir ma famille de télévision et leur souhaiterai tout le meilleur. »

Morgan a récemment annoncé aux producteurs de l’émission qu’elle prévoyait de partir. Ils ont tous exprimé leur soutien à sa décision, y compris Padelecki, qui est également producteur exécutif. « Lindsey est une personne merveilleuse, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré l’ancienne star de Supernatural. « Je suis fier et reconnaissant de son travail sur Walker. De plus, je suis honoré de la considérer comme une amie. »

« Ce fut un vrai plaisir de travailler avec Lindsey », a déclaré la showrunner Anna Fricke à Deadline. « Je l’admire en tant que personne et en tant que professionnelle. Elle va bien sûr nous manquer, mais nous la soutenons vraiment et célébrons l’impact qu’elle a eu sur cette émission. »

Le départ semble être amical, car The CW et le producteur de la série CBS Studios ont laissé entendre que Morgan pourrait revenir en tant que guest star. « Nous respectons et soutenons la décision de Lindsey Morgan de se retirer de son rôle de série régulière sur Walker et ne lui souhaitons que le meilleur », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. « C’est une actrice extrêmement talentueuse qui va certainement nous manquer, et nous laisserons bien sûr la porte ouverte au retour de ‘Micki’. »

Morgan a joué Micki Ramirez, qui devient le nouveau partenaire de Walker à son retour à Austin après deux ans de travail sous couverture. Dans la saison 2, Micki se infiltre et Walker s’inquiète pour sa sécurité. Comme Padalecki, Morgan était familier au public de la CW. Elle a déjà joué dans sept saisons de The 100. Walker a fait ses débuts en janvier 2021, deux mois seulement après la diffusion de la finale de la série précédente de Padalecki, Supernatural, diffusée.

Walker est un redémarrage de la série à succès de Chuck Norris dans les années 90, Walker, Texas Ranger, diffusée sur CBS de 1993 à 2001. La série originale a été créée par Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis et Christopher Canaan. Fricke a développé le redémarrage, qui a été l’émission la plus regardée sur The CW depuis ses débuts. Molly Hagan, Keegan Allen, Violet Brinson, Kate Culley, Coby Bell, Jeff Pierre, Mitch Pileggi et Odette Annabele sont également à l’affiche. Walker est diffusé les jeudis à 20 h HE.