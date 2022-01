La star de ‘Waterboy’ se déchaîne contre l’hôtesse du restaurant dans une vidéo virale

Peter Dante, un acteur connu pour avoir joué dans presque tous les films d’Adam Sandler, a été filmé en train de se retourner après qu’une hôtesse d’un restaurant de Los Angeles lui ait refusé le service parce qu’il ne portait pas de masque facial. Dans la vidéo publiée par TMZ le 4 janvier, on entend Dante injurier la femme et exiger de voir son patron. L’acteur de Waterboy, 53 ans, s’est ensuite excusé pour ses actions sur Instagram.

La vidéo a été tournée le 3 janvier au Quarters Korean BBQ à Koreatown à Los Angeles. Dante voulait obtenir une table, mais l’hôtesse a refusé de le faire asseoir car il ne portait pas de masque. Dans la vidéo, l’hôtesse est vue debout à côté d’un panneau indiquant « Pas de masque, pas d’entrée ».

Dante a qualifié la femme de « poubelle » et de « c— » avant de demander à parler avec son patron. Lorsque le responsable est venu, Dante a commencé à se plaindre auprès d’un autre employé et se plaignait toujours de la politique relative aux masques. L’acteur a finalement accepté de partir, mais des témoins ont déclaré à TMZ que l’hôtesse était presque en larmes.

Après que la vidéo soit devenue virale, Dante s’est excusé sur Instagram. « Les erreurs se produisent dans un état d’esprit terrible ne signifient pas que c’est le vrai moi et les excuses faites et ne se reproduiront plus jamais. Live Learn Love », a-t-il écrit le 7 janvier.

En septembre, Dante a eu des ennuis avec la police lorsqu’il aurait menacé de tuer son voisin, a rapporté TMZ à l’époque. Des sources policières ont déclaré au site que la police s’était présentée au domicile de Dante à Los Angeles parce qu’il était agacé par le bruit que faisaient les travaux de construction de son voisin. Selon la police, Dante a affronté son voisin et cela aurait dégénéré lorsque Dante a menacé de tuer l’homme et de blesser sa famille. Après que la police ait interrogé toutes les parties impliquées, Dante a été arrêté pour avoir proféré des menaces criminelles. Il a été arrêté après avoir versé une caution.

Dante a également trouvé son chemin sur TMZ en novembre 2013 lorsqu’il a été expulsé d’un hôtel de Los Angeles pour avoir prétendument utilisé des insultes racistes et homophobes. Il aurait été expulsé après avoir demandé une nouvelle clé de chambre et les membres du personnel ne l’ont pas reconnu. Lorsque les caméras de TMZ l’ont rattrapé quelques jours plus tard, Dante a affirmé qu’il pouvait utiliser le mot n parce qu’il avait des amis noirs qui étaient « cool avec ça ».

Dante a des rôles de soutien dans la plupart des films Happy Madison Productions de Sandler. On peut le voir dans The Wedding Singer, The Waterboy, Little Nicky, Big Daddy, Mr. Deeds, 50 First Dayes et Grandma’s Boy. Il est récemment apparu aux côtés de Sandler dans Grown Ups 2 en 2013.