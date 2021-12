La star de Watford, Emmanuel Dennis, exclue de l’équipe nigériane pour la CAN

L’attaquant de Watford Emmanuel Dennis a été exclu de l’équipe nigériane de la Coupe d’Afrique des Nations. Selon Adam Leventhal de ., cela était dû au fait que le Nigeria n’avait pas respecté le délai pour informer Watford que l’attaquant était à l’étude pour le tournoi.

Les règles de la FIFA stipulent : « Les associations souhaitant convoquer un joueur doivent informer le joueur par écrit au moins 15 jours avant le premier jour de la fenêtre internationale au cours de laquelle se dérouleront les activités des équipes représentatives pour lesquelles il est requis.

« Les associations souhaitant convoquer un joueur pour la compétition finale d’un tournoi international doivent en informer le joueur par écrit au moins 15 jours avant le début de la période de libération concernée. »

Cependant, un communiqué de la Fédération nigériane de football a déclaré que Dennis avait été excusé parce que Watford » montrait les crocs » et qu’ils auraient refusé de libérer l’attaquant de 24 ans.

Dennis sera désormais disponible pour les matchs de championnat de Watford contre ses compatriotes Newcastle United et Norwich City, ainsi que pour leur match de troisième tour de la FA Cup à Leicester City le 8 janvier.

Construction turbulente pour les Super Eagles

Les préparatifs du Nigeria pour la Coupe d’Afrique des Nations ont été confrontés à un certain nombre de problèmes. L’attaquant vedette Victor Osimhen devrait manquer le tournoi à la suite d’un test covid positif.

L’attaquant du Sparta Prague Peter Olayinka et l’attaquant de l’Olympiakos Henry Onyekuru ont remplacé Dennis et Osimhen.

Le défenseur des Rangers Leon Balogun sera également porté disparu en raison d’une blessure, tout comme Abdullahi Shehu, basé à Chypre. Semi Ajayi de West Brom et Tyronne Ebuehi de l’équipe italienne de Serie A Venezia les ont remplacés.

Le Nigeria entame sa campagne de Coupe d’Afrique des Nations contre l’Egypte le 11 janvier.

Un énorme coup de pouce pour Watford

C’est un énorme coup de pouce pour Watford qu’Emmanuel Dennis soit disponible au cours des prochaines semaines. Les Hornets ont d’énormes matchs contre les autres lutteurs de relégation Newcastle et Norwich. Avoir leur meilleur buteur disponible plaira à Claudio Ranieri.

Il a déclaré: «Je savais que le conseil d’administration et le conseil d’administration nigérian parlaient. J’accepte chaque décision qu’ils trouvent et c’est fini pour moi.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de Dennis de rester avec son club manquait de respect à la CAN, Ranieri a ajouté : « Non. Ils ont beaucoup de joueurs et puis ils ont changé les managers et tout. Nous étions prêts à céder les joueurs, ils ne l’ont pas fait. Les deux planches ont parlé et pour moi c’est OK.

« Bien sûr, il voulait aller jouer mais il voulait aussi aider Watford. »

