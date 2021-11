La star de West Ham, Antonio, envoie une vidéo touchante à un patient de Covid

La star de West Ham, Michail Antonio, a envoyé un message de bonne volonté à Anil Patel, l’un des patients Covid les plus anciens de Grande-Bretagne (Photo: Anil Patel/Metro.co.uk)

L’as de West Ham, Michail Antonio, a envoyé un message émouvant à l’un des patients Covid les plus anciens de Grande-Bretagne alors qu’il se battait au bord du gouffre à l’hôpital.

La vidéo a été diffusée à Anil Patel, qui a passé quatre mois gravement malade en soins intensifs, après que sa fille eut contacté le club auquel il se consacre depuis les années 1970.

L’homme de 64 ans se rétablit toujours douloureusement chez lui à Chadwell Heath, dans l’est de Londres, un an après sa sortie de l’hôpital.

L’une des deux filles adultes d’Anil, Anita, l’a surpris avec le message de bonne volonté du tireur d’élite lors d’un appel vidéo, qu’il a regardé sur un iPad.

Anil a déclaré à Metro.co.uk: « Nous sommes tous fous de West Ham, nous avions l’habitude d’avoir des billets de saison, tous les trois.

«Mon premier abonnement n’était que de 49 £, je suis allé à la finale de la coupe 1975 et à la finale de la coupe 1980.

«Nous soutenons les Hammers depuis l’époque d’Upton Park, c’était donc un très beau geste d’Antonio et de West Ham.

«Ça m’a tellement réconforté que vous ne voudriez pas le croire. Je n’arrive toujours pas à y croire et je l’envoie aux gens en disant : « Antonio m’a envoyé ça ».

« Il fait sensation cette année. J’attends toujours chaque match avec impatience, je les diffuserai, je ferai tout pour les regarder, donc recevoir le message d’Antonio était génial.

Désolé, la vidéo n’a pas été trouvée

Le rôle principal d’Antonio dans le début de haut vol de West Ham pour la saison de Premier League a donné un coup de pouce à Anil alors qu’il commence à se remettre sur pied.

Le directeur de l’immeuble a passé 179 jours à lutter contre le coronavirus à l’hôpital et dans un centre de réadaptation du NHS avant d’être libéré en novembre 2020.

Il a gagné les cœurs de son lit d’hôpital lorsqu’il est apparu dans Good Morning Britain, où il a interrompu ses réponses pour s’enquérir du bien-être du mari de Kate Garraway, Derek Draper, qui est également aux prises avec des problèmes de santé persistants résultant du virus. .

Anil Patel a reçu un accueil de retour à la maison après avoir été libéré d’un centre de réadaptation (Photo : Anil Patel/Metro)

Le message d’Antonio a été diffusé au fan alors qu’il était à l’hôpital King George en septembre 2020 après qu’Anita l’a arrangé via le club, en disant à son père: « J’ai une surprise pour toi. »

Plaçant sa main sur son cœur, le meilleur buteur du club déclare: « Moi et West Ham pensons à vous, alors bonne chance. »

Avec le soutien de sa femme Darshee et de ses filles, Anil a apprécié la superbe forme des Hammers, les Hammers étant actuellement troisièmes de la ligue.

Un an après sa sortie, il commence à peine à se promener dans sa maison et souffre également de pertes de mémoire à court terme.

Anil Patel avec sa femme Darshee et ses deux filles qui l’ont aidé à surmonter Covid pendant son hospitalisation (Photo: Anil Patel/Metro.co.uk)

« J’ai encore besoin d’aide pour me lever et cela fait bien plus d’un an », a déclaré Anil.

«Même marcher jusqu’à la porte d’entrée ou la voiture prend du temps et je monte rarement les escaliers, mais au moins je peux le faire maintenant. Si je vais dans les magasins, j’ai besoin de quelqu’un pour me pousser dans un fauteuil roulant.

« Ma récupération a été très lente mais je vais mieux. Il faudra encore un certain temps avant que je sois vraiment mieux. Je me fatigue très vite et je pense que je ne serai jamais à 100%.

«Mais je suis très optimiste. Mon objectif est de parler un peu plus et je me lève toutes les heures pour faire le tour du salon ou de la cuisine.

« Au moins, j’ai ma famille dans les parages, donc ce n’est pas si mal.

Revenir dans les tribunes du London Stadium pour regarder le club qui s’est souvenu de lui dans ses heures les plus sombres stimule également le fan inconditionnel.

« L’un de mes objectifs est de revoir West Ham et j’obtiendrais à nouveau un abonnement de saison si je le pouvais », a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas y aller pour le moment car c’est une longue marche jusqu’au sol depuis la gare, mais peut-être un jour. »

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contact josh.layton@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();