La star de West Ham devrait être récompensée pour sa belle forme avec un nouveau contrat majeur

West Ham aurait l’intention d’offrir à une star de la première équipe un nouveau contrat pour l’empêcher de partir gratuitement cet été.

Les Irons volent haut en ce moment, à la fois en Premier League et en Europe. Ils occupent actuellement la quatrième place du championnat après dix matches, trois points devant Man Utd, cinquième.

L’équipe de David Moyes a également remporté ses trois matches de Ligue Europa jusqu’à présent. Ils sont en tête du groupe H avec une solide avance de six points.

West Ham est sur une impressionnante série de cinq victoires dans l’état actuel des choses. Cela comprend une victoire de Prem sur Tottenham et une victoire de la Coupe Carabao sur les précédents détenteurs de Man City.

Moyes espère que ses hommes pourront marquer six points au rebond lorsqu’ils affronteront Genk en Ligue Europa jeudi soir.

Un joueur qui semble prêt à figurer est le diplômé de l’académie Ben Johnson. Le joueur de 21 ans a remplacé l’arrière droit tandis que Vladimir Coufal a été blessé à l’aine.

Il a bien performé et a même ouvert le score lors de la récente victoire 4-1 contre Aston Villa. Johnson a coupé à l’intérieur sur Matt Targett et a envoyé un puissant effort du pied gauche dans le coin le plus éloigné. Il a ensuite été rejoint par Riz Declan, Pablo Fornals et Jarrod Bowen sur la feuille de match.

Le Daily Star, citant l’Express, fait le point sur l’avenir de Johnson. Ils écrivent que West Ham est prêt à entamer des pourparlers contractuels avec l’Anglais.

Ils veulent lui offrir une grosse augmentation de salaire pour récompenser son meilleur classement dans l’équipe. La partie est de Londres doit également régler son avenir à long terme. L’accord actuel de Johnson expire en juin, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement partir gratuitement si de nouvelles conditions ne peuvent être convenues.

West Ham veut faire un exemple de Johnson. Il est une excellente illustration de la façon dont les diplômés de l’académie peuvent intégrer l’équipe senior sous Moyes.

Le joueur a joué 32 fois pour le club dans toutes les compétitions, marquant deux buts.

Moyes: Johnson est intervenu « très bien »

Moyes a fait l’éloge de Johnson lors de la conférence de presse de mercredi. « Je suis vraiment content pour Ben parce qu’il a été un peu un joueur utilitaire pour nous, mais c’est un joueur vraiment important », a déclaré l’Ecossais.

«Très souvent, nous l’avons amené dans différents rôles et il ne nous a pas laissé tomber.

« C’est une compétition pour Vladimir et j’ai aussi Ryan Fredericks. Il est très bien intervenu dans une période où je n’avais aucun des deux autres arrières à ma disposition.

Coufal pourrait revenir pour le choc à domicile dimanche contre Liverpool. Cependant, Johnson pourra peut-être garder sa place pour ce match s’il se comporte bien contre Genk.

