La star de White Water, Dustin Hurt, saisit une nouvelle opportunité dans la saison la plus dangereuse à ce jour (exclusif)

Dustin Hurt prend Mère Nature de front dans ce que le mineur a appelé la saison « la plus dangereuse » de Gold Rush: White Water, en première le vendredi 5 novembre sur Discovery and discovery+. Dustin a parlé de la nouvelle saison à PopCulture.com avant la première, révélant que la décision choquante de son père Fred Hurt lui laissait une nouvelle opportunité de faire le plus gros butin de cette année.

A presque 80 ans, Fred marche toujours avec les meilleurs d’entre eux mais a décidé cette année de « prendre un peu de recul » de la gestion d’une opération en eau vive pour se lancer dans une nouvelle aventure minière. Cela a laissé à son fils la possibilité d’acheter l’équipement minier de Fred et, pour la première fois, de diriger deux équipes simultanément. Le pari majeur nécessitait le double de l’investissement et la prise de huit vies au lieu de quatre, mais Dustin a déclaré qu’il ne pouvait pas le refuser.

« Nous avons doublé parce que nous pensions que nous devions le faire et que c’était le bon choix », a-t-il déclaré à PopCulture, admettant que doubler entraînait « beaucoup plus de stress », en particulier avec les membres d’équipage qui se sont rapidement rendu compte « qu’ils étaient au-dessus de leur tête ». . » La neige ajoutait au stress de Dustin. En découvrant que son site minier de McKinley Creek était complètement enseveli après les plus fortes chutes de neige depuis plus d’une décennie, le mineur ne savait pas comment commencer sa saison avec une telle « quantité excessive de neige ».

« Tout était contre nous depuis le début », a-t-il admis. « Je pense que Mère Nature nous a vraiment fait rage cette année. … C’est la première année que nous essayons de commencer dans autant de neige, et cela ne semblait tout simplement pas vouloir s’en aller. » Après le record de l’année dernière, cela s’est avéré être « l’une des années les plus difficiles » que Dustin ait jamais passées dans l’exploitation minière. « Je souhaite que nous puissions simplement nous asseoir et accepter ce genre de choses, mais je ne suis pas ce genre de personne », a-t-il déclaré à PopCulture. « Donc, nous avons complètement chargé à [the weather], et cela a rendu les choses plus difficiles. Mais c’est en partie pourquoi nous faisons ce que nous faisons ici. »

Avec le recul, Dustin est simplement reconnaissant d’avoir réussi, mais a certainement appris une leçon ou deux dans le processus. « Chaque année, je passe probablement plusieurs semaines après la saison à déterminer ce que j’aurais pu faire de mieux », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de choses que j’aurais faites différemment et que je ferai différemment. … C’était une sacrée expérience d’apprentissage cette année. » Ruée vers l’or : White Water sera présentée en première le vendredi 5 novembre à 21 h HE sur Discovery and discovery+.