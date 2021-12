La star de White Water Kayla Johanson était «sur la clôture» en rejoignant l’équipe de Dustin Hurt (exclusif)

Ruée vers l’or: Kayla Johanson, la nouvelle patronne de l’équipe de White Water, n’était pas sûre de rejoindre la deuxième équipe de Dustin Hurt lorsqu’il l’a appelée pour la première fois. S’adressant à PopCulture.com avant le tout nouvel épisode de vendredi de l’émission à succès Discovery, Johanson a révélé à quel point elle devait s’adapter à une toute nouvelle façon de faire les choses en rejoignant l’équipe et le « défi personnel » qu’elle s’était fixé cette saison.

Johanson a attrapé le virus de l’or pour la première fois lorsqu’elle était adolescente. Avant de recevoir l’appel de Hurt lui demandant de s’inscrire pour la saison, Johanson dirigeait une opération de dragage en solo avec succès et aimait être son propre patron, elle n’était donc pas sûre de rejoindre Gold Rush.

« J’avais entendu parler [Gold Rush], mais je ne l’avais pas vraiment beaucoup regardé », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Quand [Hurt] m’a appelé, j’étais un peu sur le point de le faire au début parce que j’avais ma propre opération de dragage en cours. de l’équipe comprenant Eric Foster, Mark Stamper et Scott Allen, malgré leur scepticisme initial quant à la possibilité qu’une femme puisse remplir le rôle.

« Quand je suis arrivée là-bas pour la première fois, il y avait beaucoup de doutes », a-t-elle partagé. « Beaucoup de gars là-bas – je suis assez petit. Je ne pèse que 115 livres, alors quand les gens me voient, ils pensent: » Oh mon dieu, comment va-t-elle même faire ça? « », a poursuivi Johanson. certaines personnes « n’étaient pas très heureuses » quand elle a été nommée chef d’équipe, et ils ont dû « lisser cela ».

Johanson n’avait pas peur de montrer ses compétences en tant que mineur, mais était nerveuse à l’idée d’être devant la caméra, car elle était « extrêmement timide » en grandissant et pouvait encore se sentir « retirée » de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. « Au début, j’étais extrêmement timide devant les caméras – les caméras me terrifiaient », a-t-elle révélé. Cela peut sembler contre-intuitif pour quelqu’un de si nerveux devant les caméras de rejoindre une émission télévisée, mais Johanson a révélé qu’elle considérait cela comme un « défi personnel » pour surmonter cette peur.

Apprendre à avoir à communiquer et à déléguer les tâches du chantier a été « assez difficile » car Johanson avait l’habitude de tout faire elle-même et de faire confiance à la qualité du travail. « Je n’avais à communiquer avec personne parce que si cela devait être fait, c’est moi qui le fais », a-t-elle expliqué. Malgré les obstacles sur son chemin personnellement et avec le temps sauvage auquel les équipages sont confrontés cette saison, Johanson a déclaré qu’elle « envisageait définitivement » de revenir pour une autre saison, mais a déclaré que rien n’était « encore gravé dans le marbre ». Ruée vers l’or : White Water est diffusée les vendredis à 21 h HE sur Discovery et en streaming sur discovery+.