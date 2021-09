La star de Wonder Woman, Gal Gadot, essaie le capuchon Batman de Ben Affleck dans un article amusant

Malheureusement, étant donné la direction que prend actuellement le DCEU, il ne semble pas que nous reverrons Batman de Ben Affleck et Wonder Woman de Gal Gadot ensemble, bien que nous n’ayons certainement pas vu le dernier des deux personnages. Après l’avoir suivie en 1984, Diana Prince de Gadot reviendra dans Wonder Woman 3, et bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait encore été révélé pour le trio, il devrait se dérouler de nos jours et être lié aux retombées d’Amazons. Quant à Bruce Wayne d’Affleck, il reviendra pour The Flash, qui verra également Barry Allen d’Ezra Miller croiser le chemin de la version de Michael Keaton du justicier basé à Gotham City.