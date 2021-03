La star de WWE RAW Humberto Carillo a accumulé une quantité incroyable de muscles pour transformer son corps

Humberto Carillo a vécu quelques mois frustrants à la WWE et la star mexicaine a apparemment disparu de nos écrans de télévision.

Le joueur de 25 ans a commencé avec des apparitions dans NXT et 205 Live et ses efforts originaux étaient à la poursuite du titre Cruiserweight.

Humberto Carillo a toujours été en bonne santé, mais il l’a porté à un nouveau niveau maintenant

Il a ensuite rejoint la liste principale en octobre 2019 et a commencé à courir après le championnat des États-Unis. Pourtant, il a été pensé dans ce moule cruiserweight et avait un appel de babyface simple.

Carillo n’a pas été vu à la WWE depuis juillet dernier lorsqu’il a perdu contre Murphy lors du scénario de Rey Mysterio et Seth Rollins.

Mais il semble que Carillo prenne maintenant le contrôle de son propre destin et s’efforce de s’assurer que les pouvoirs en place remarquent son évolution.

Jetez un œil à la transformation corporelle de Carillo!

Regardez les armes sur Humberto Carillo!

La lutte est certainement dans le sang de Carillo. Il est le neveu du légendaire Hector Garza et le cousin de la superstar de RAW Angel Garza.

L’année dernière, Carillo a parlé de manquer WrestleMania 36 et de son désir de faire avancer les choses.

«Être à WrestleMania est un rêve. Je sais qu’un membre de ma famille sera là [Angel Garza]. Cela me rend vraiment fier, mais je voulais aussi ressentir cette sensation », a déclaré Carrillo au panel The Bump. «Ce n’est pas le dernier dans lequel je peux entrer.»

Au cours de la même apparition sur The Bump, Carillo a également expliqué à quel point travailler avec Rey Mysterio serait son rêve.

WWE Humberto Carillo et Andrade ont fait un excellent travail ensemble

« Oh mec, faire équipe avec Mysterio a été un rêve », s’est exclamé Carrillo. «Depuis que je suis enfant, je me souviens de l’avoir vu à la WCW, puis à la WWE.

«C’est un héros pour beaucoup de Mexicains. Il est comme un visage pour les lutteurs au Mexique. Je me souviens que lors de notre dernier match, j’étais dans le coin, et je regardais Rey et ses talents de luchador et je me demandais «Comment suis-je arrivé ici? C’est fou quand ça arrive, mais je me sens vraiment chanceux d’être ici à la WWE et de partager la bague avec Rey Mysterio et les autres Superstars de la WWE.