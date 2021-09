La star de X Factor Freddie Combs est décédée à 49 ans

in

Les fans pleurent la perte du concurrent de X Factor Peignes Freddie.

La femme de Freddie, Peignes Kay, a déclaré à TMZ que l’artiste était décédé dans un hôpital de Floride le vendredi 7 septembre. 10, après avoir souffert d’insuffisance rénale. Il avait 49 ans. Selon Kay, il était entouré de sa famille et de ses amis au moment de son décès.

Kay a également expliqué au point de vente que son mari avait travaillé avec diligence au cours de la dernière décennie pour perdre plus de 500 livres et qu’elle était “fier de lui”. Elle a également ajouté: “J’ai tellement de gratitude d’être sa femme depuis 25 ans et d’être sa meilleure amie.”

Les téléspectateurs ont découvert le chanteur pour la première fois lorsqu’il est apparu en tant que candidat lors de la deuxième saison de X Factor en 2012. Freddie, qui a été ministre avant son audition, est rapidement devenu un favori des fans, grâce à sa performance époustouflante de ” Le vent sous mes ailes. “

A l’époque, les juges de l’émission Simon Cowell et LA Reid a juré de soutenir Freddie, s’il promettait d’être en meilleure santé et qu’il était d’accord.