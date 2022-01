La star de X Factor, Rebecca Ferguson, fiancée : « Les rêves peuvent devenir réalité »

Rebecca Ferguson était ravie de partager la nouvelle (Photo: Instagram/Rebecca Ferguson)

La star de X Factor, Rebecca Ferguson, a annoncé ses fiançailles, disant aux fans que « les rêves peuvent devenir réalité » alors qu’elle partageait la nouvelle passionnante.

La chanteuse, qui est devenue célèbre en 2010 lors de l’émission de talents, a partagé une magnifique série de photos d’elle et de son partenaire posant ensemble.

« Je suis tellement ‘heureuse’ d’annoncer que je suis fiancée à l’amour de ma vie ❤️ 💍👰🏾🤵🏻‍♂️ », a-t-elle écrit. ‘Les rêves peuvent devenir réalité ❤️.’

Si mignon!

Les fans et amis sont ravis pour elle, avec Olivia Bowen écrivant : « Félicitations mon ange ! ❤️❤️,’ tandis que Lizzie Cundy a ajouté: ‘Wow !!! Un grand bravo ma chérie !! Tellement excitant ❤️❤️❤️❤️❤️.’

La bonne nouvelle de Rebecca survient peu de temps après qu’elle a annoncé sa retraite de la musique.

La chanteuse I Hope a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle sortirait un autre album avant d’arrêter définitivement la musique.

« Mon dernier album sortira l’année prochaine et sera une combinaison de chansons que j’ai écrites au cours des 10 dernières années », a-t-elle déclaré au Daily Star. « Après ma retraite, je consacrerai mon temps et mon énergie à aider et à soutenir les artistes émergents et à me battre pour un meilleur traitement. »

Dans son annonce sur Twitter, Rebecca a déclaré : » 10 ans aujourd’hui, j’ai sorti mon premier album Heaven…

« Une jeune femme racontant son histoire à travers des chansons, cet album m’a fait faire le tour du monde et a changé ma vie ! Je remercie toutes les personnes impliquées ! Nous avons créé un album classique qui s’écoute encore aujourd’hui.’

Plus : Le facteur X



Elle a ajouté: ‘J’ai hâte de terminer ma carrière avec mon prochain album, une suite de cet album (Heaven pt 2). Je suis reconnaissant pour la carrière que j’ai eue dans la musique, j’ai réalisé tout ce que j’ai toujours voulu réaliser dans la musique, je suis maintenant excité pour mon prochain chapitre.

La chanteuse est devenue célèbre sur The X Factor en 2010 et a ensuite sorti quatre albums dans le top 10, dont son premier album Heaven en 2011, qui a atteint la troisième place des charts.

Vous avez une histoire ?

