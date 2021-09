La star de X-Men Jessica Chastain n’a pas appris quelque chose de très important sur son personnage jusqu’à ce qu’elle regarde Dark Phoenix

Pourtant, bien qu’elle ait été laissée dans le noir, Jessica Chastain a aimé travailler avec le réalisateur de Dark Phoenix Simon Kinberg, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film après avoir été scénariste/producteur de la franchise X-Men depuis 2006 X-Men: The Last Supporter. En fait, ils ont fini par collaborer à nouveau sur The 355, le film d’action avec Lupita Nyong’o, Diana Kruger et Penélope Cruz qui sortira en janvier prochain. Chastain et Kinberg feront-ils équipe pour un troisième film ? Attendons voir.