La star de ‘Yellowstone’ et ‘What/If’ rejoint la saison 2 de ‘Walker’

La star de Yellowstone et What/If Dave Annable a rejoint le casting de Walker pour la saison 2 de la série de redémarrage. Selon Deadline, Annable jouera un rôle récurrent dans le drame CW, qui met en vedette Jared Padalecki (Supernatural) dans le rôle de Cordell Walker. Le rôle a été rendu célèbre à l’origine par l’acteur Chuck Norris dans le drame des années 90 Walker, Texas Ranger.

De nombreux téléspectateurs se souviendront d’Annable comme de Lee Dutton, le fils aîné de John Dutton de Kevin Costner, à Yellowstone. Il est également apparu en tant que Dr Ian Harris dans What/If, une série limitée de thrillers mystérieux de Netflix. Sur Walker, Annable incarnera Dan Miller, le mari de Denise. Il est décrit comme « débordant de bravade » et étant « farouchement fidèle à la famille Davidson » tout en « très protecteur envers sa femme ». Dan “a pris la méfiance des Davidson envers les Walkers et ne va clairement pas s’installer à Austin sans se battre.” La première apparition d’Annable sur Walker aurait lieu lors de la première de la saison 2.

La nouvelle série Walker est assez différente de l’originale et prend un ton beaucoup plus sombre. Lors d’une apparition sur le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum en septembre, Padalecki a parlé de la nouvelle émission et a expliqué que son Walker ne serait pas comme la version du personnage de Norris. “Mon Walker n’a rien à voir avec Chuck’s Walker”, a-t-il déclaré.

“J’ai grandi au Texas et à Walker, Texas Ranger était évidemment un énorme spectacle”, a poursuivi Padalecki. “Je l’ai regardé mais c’est un tout nouveau personnage, une toute nouvelle histoire et une toute nouvelle ère. Juste un nom similaire. Cordell est le nouveau Walker, Texas Ranger, rien à voir avec Chuck.”

En ce qui concerne les sentiments de Norris à propos de la nouvelle série, Padalecki a partagé à l’époque qu’il n’avait pas parlé à l’acteur, mais qu’il avait eu des nouvelles de l’équipe de Norris. “Je ne lui ai pas parlé directement”, a déclaré l’acteur. “Je suppose que notre peuple a parlé, quoi que cela signifie.”

Padalecki a poursuivi: “Il a dû donner sa bénédiction parce qu’il était toujours copropriétaire des droits de l’histoire, du produit. Il faisait donc partie de l’EP [executive producer] groupe et il avait une certaine propriété dans Walker, Texas Ranger. Nous avons donc dû obtenir sa bénédiction pour en créer une nouvelle version. Je sais que nous avons sa bénédiction mais je ne sais pas quelle sera ou ne sera pas son implication.”