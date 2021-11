La star de ‘Yellowstone’ Kelly Reilly révèle une décision ‘difficile’ pour Beth Dutton après une première explosive

La saison 4 de Yellowstone a commencé avec un bang, et heureusement, Beth Dutton (Kelly Reilly) s’en est sortie vivante. Cependant, alors que son fiancé Rip (Cole Hauser) essaie de découvrir qui a tenté de la faire tuer, Beth a également assumé la tutelle de Carter (Finn Little). Beth n’a pas été particulièrement maternelle dans le passé et Reilly a parlé à TV Line de ce nouveau défi dans sa vie. « Je ne pense pas qu’elle sache qu’elle n’a pas les compétences pour cela », a déclaré Reilly. « Elle ne connaît même pas d’autres enfants que [her nephew] Tate. »

« Elle sait comment détruire, mais sait-elle comment nourrir, comment prendre soin de quelque chose? » se demanda Reilly. « Soudain, nous la voyons nourrir et cuisiner et essayer en quelque sorte cet aspect d’elle-même que je trouve vraiment magnifique. »

« Il y a quelque chose chez Carter qui pousse ses boutons d’une manière que rien n’a jamais fait », a poursuivi Reilly. « Je ne sais pas si elle se sent réellement capable de [parenting him] ou si elle pense qu’elle serait douée pour ça. Ce n’est pas un personnage de Disney. »

Selon Reilly, prendre soin de Carter « est probablement l’une des choses les plus difficiles que Beth va rencontrer dans sa vie. S’il devient pour elle le fils qu’elle et Rip ne peuvent pas avoir, « je n’ai aucun doute qu’elle protégerait cela comme elle protège son père. Et il y a une partie de moi qui espère qu’elle pourra s’occuper de sa propre famille. »

Peu importe où le voyage de Beth la mène, les fans de Yellowstone se présentent définitivement pour la balade. La première de la saison 4 a plus que doublé l’audience en direct de la première de la saison 3 l’année dernière avec 8 millions de téléspectateurs au total, rapporte Deadline. La saison 3 a commencé avec 4,2 millions de téléspectateurs. La première de dimanche soir était la série câblée la plus regardée depuis un épisode de 2018 de The Walking Dead, selon les données de Nielsen publiées lundi par Paramount Network. Il a même fait mieux que la première de la saison 4 de Game of Thrones, qui comptait 6,6 millions de téléspectateurs en direct.

Même les chiffres démographiques étaient surprenants. L’émission a obtenu une note de 3,26 chez les 18-49 ans, en hausse de 82% par rapport à la première de la saison 3. Il comptait 2 millions de téléspectateurs dans la tranche d’âge 18-49 ans et 2,9 millions dans la tranche d’âge 25-54 ans. Il s’agit du plus grand nombre de téléspectateurs Live + SameDay dans les deux groupes démographiques pour une émission de câble en 2021, a déclaré Paramount Network.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes des saisons passées sont disponibles en streaming sur Peacock. Les retombées à venir de Yellowstone, telles que 1883 avec Tim McGraw et Faith Hill, sortiront sur Paramount+.