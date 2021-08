La star de ‘Yellowstone’ Kelly Reilly taquine un nouveau film romantique

Kelly Reilly ne partage pas toujours des scènes avec Kevin Costner. La star de Yellowstone a récemment tourné un nouveau film plus tôt cette année, simplement intitulé Promesses. Le film a été tourné à Rome entre la production sur Yellowstone et a été réalisé par la cinéaste française Amanda Sthers. Le film met également en vedette l’acteur français Jean Reno et la star italienne Pierfrancesco Favino.

“J’ai fait un film à Rome plus tôt cette année, une histoire d’amour. C’était tellement merveilleux de travailler avec Amanda Sthers, notre brillante scénariste/réalisatrice. Merci de m’avoir invité à jouer”, a écrit Reilly sur Instagram le 21 juillet pour célébrer le film. Elle a partagé une affiche italienne du projet, montrant qu’il sortira en salles en Italie en octobre. Il n’y a pas de date de sortie américaine pour la coproduction franco-italienne.

Promises est basé sur le roman du même nom de Sthers. Faviano joue le rôle d’Alexander, tandis que Reilly joue Laura, rapporte Variety. Les deux ont une histoire d’amour insatisfaite, et l’histoire s’étend sur plusieurs années et se déroule à Londres, à Rome et sur la côte italienne. Le film de Sthers s’inspire de The Way We Were, We All Loved So Much et Cinema Paradiso. Cara Theobold, Deepak Verma et Kris Marhsall sont également à l’affiche. Sthers a déclaré que sa décision d’aller avec une distribution internationale était inspirée par son amour des films du monde entier.

“Ensemble, Favino et Reilly ressemblent à un couple cinématographique par excellence apportant un sentiment d’intemporalité à notre histoire”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Il m’a fallu trois ans pour écrire ‘Promises’ en roman et cinq autres pour l’adapter à l’écran, probablement parce que mettre du temps dans une bouteille n’est pas une tâche facile.” Elle a poursuivi en décrivant l’histoire comme “toute la vie d’un homme en un coup d’œil” et “cette grande histoire d’amour insatisfaite que vous auriez pu vivre si seulement vous aviez tourné à gauche au lieu de droite”.

Promises a été produit par Barbary Films de France et Indiana Production en Italie, Vision Distribution et Iwaca. Le chef de Barbarie Fabio Conversi, l’Indiana Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito et Daniel Campos Pavoncelli en sont les producteurs. Sthers est crédité en tant que coproducteur avec Alvaro Valente et David Unger. Vision Distribution supervise la distribution et les ventes mondiales.

Reilly, qui est née à Londres, joue la fille à l’écran de Costner Beth Dutton sur Yellowstone. La série devrait revenir pour sa quatrième saison sur le réseau Paramount cet automne. Les autres crédits de Reilly incluent Above Suspicion, True Detective et Britannia.