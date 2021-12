La star de « Yellowstone » pourrait quitter son rôle « pour de bon » après le dernier épisode

Yellowstone de Paramount Network se prépare peut-être à dire au revoir à un acteur bien-aimé. Lors du dernier épisode de dimanche soir de la série créée par Taylor Sheridan (attention : spoilers à venir !), John Dutton de Kevin Costner a lancé des choses pour une boucle majeure lorsqu’il a ordonné à toutes les femmes de sortir du dortoir, les licenciant essentiellement. Cela incluait Teeter, laissant le destin de Jen Landon dans la série à succès en danger avec des théories selon lesquelles l’actrice pourrait quitter la série.

Bien qu’il ne soit pas clair si John tiendra parole ou s’il finira par changer d’avis, il y a de nombreuses raisons de croire que Landon pourrait quitter définitivement son rôle de Teeter. En plus de jouer dans la série à succès Paramount Network, l’actrice a également un rôle principal dans FBI: Most Wanted dans le rôle de Sarah Allen. Il a été confirmé que Landon rejoindrait le drame de CBS, d’Universal Television et Wolf Entertainment, en janvier de cette année, avec Deadline rapportant à l’époque que l’actrice apparaîtrait dans un rôle récurrent, ce qui signifie que ce ne serait pas seulement un rôle unique. apparence. Landon joue dans FBI: Most Wanted aux côtés de Julian McMahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes et Nathaniel Arcand.

Cependant, même si Yellowstone dit au revoir à Teeter pour de bon, cela ne signifie pas que Landon devra nécessairement laisser l’univers de Yellowstone derrière elle. Cartermatt.com a suggéré que Landon « pourrait équilibrer les deux » avec Yellowstone et FBI: Most Wanted et a même suggéré que si elle ne revenait pas à la série phare, elle pourrait revenir dans l’une des retombées de Yellowstone, à savoir 6666. La série, annoncé pour la première fois en février, devrait se concentrer autour du ranch 6666, également connu sous le nom de Four Sixes Ranch, « où l’état de droit et les lois de la nature se confondent dans un endroit où la chose la plus dangereuse à faire est la prochaine chose. 6666 est synonyme d’efforts sans merci pour élever les meilleurs chevaux et bétail du monde, et finalement là où des cow-boys de classe mondiale sont nés et fabriqués. »

En plus de Yellowstone et FBI: Most Wanted, Landon est bien connue pour son rôle d’Amy dans Animal Kingdom de TNT. Elle a également joué dans As The World Turns, qui lui a valu trois Dayime Emmys. Ses autres crédits incluent The Orville, The Resident, Chicago Med, Days of Our Lives et The Young and the Restless, entre autres. Pour voir si Landon conservera ou non son rôle à Yellowstone, syntonisez de nouveaux épisodes sur Paramount Network le dimanche à 20 h HE.