La star de ‘You’ abandonne l’adaptation cinématographique d’Alice Sebold après l’exonération

Alice SeboldL’adaptation cinématographique de son viol à Syracuse en 1981 s’est complètement effondrée à la suite de l’exonération de l’homme qu’elle a accusé – et l’une des stars du film est également sortie.

de Netflix Victoria Pedretti — qui a un rôle de premier plan dans « You » — n’est plus associé au projet « Lucky », qui devait représenter l’intrigue des mémoires de Sebold de 1999 du même nom… ceci selon Variété. On ne sait pas qui Pedretti était censé représenter, mais certains pensent que cela pourrait être l’auteur elle-même.

En plus de perdre les talents d’acteur de Pedretti … le projet a perdu tout son financement, qui s’était apparemment effondré dans les mois qui ont précédé l’incroyable nouvelle de lundi.

La révélation… l’homme sur lequel Sebold a épinglé le viol, Anthony Broadwater, a été entièrement disculpé la semaine dernière après que l’un des anciens EP attachés au film « Lucky » ait creusé les faits de l’histoire … ceci après avoir eu des soupçons sur le script et ses sources.

Tim Mucciante a en fait quitté le projet à cause de ce qu’il considérait comme des trous dans l’histoire – mais pas seulement cela, il a en fait fait tout son possible pour embaucher un enquêteur privé et des avocats pour approfondir encore plus … et finalement consulter le bureau du procureur local – – qui a convenu que les preuves étaient de mauvaise qualité et a demandé au tribunal d’annuler la condamnation de Broadwater en 1982 cette semaine.

Et voilà, ils ont fait exactement cela … et le mec a fondu en larmes pour ce qu’il a appelé une parodie de justice qui a terni son nom (et sa vie) depuis des décennies maintenant.

Voici la chose folle … la vérité semble s’être cachée à la vue de tous. Ce qui a mis Broadwater à l’écart pendant plus de 15 ans, c’est le témoignage à la barre de Sebold selon lequel il l’avait violée en 81, ainsi que l’analyse microscopique des cheveux qui a depuis été démystifiée comme une science illégitime.

Non seulement cela, mais même le processus d’identification de Broadwater alors que le gars était complètement bâclé – d’abord, elle dit avoir vu un mec noir non identifié l’approcher dans les rues des mois après son viol, et elle a estimé que cette personne était son agresseur à l’Université de Syracuse.

Elle a informé les flics et ils ont parcouru la zone, ramassant Broadwater pour correspondre à la description générale. On dit que Sebold n’a pas réussi à le retirer d’une file d’attente peu de temps après – se concentrant sur un autre homme noir – mais d’une manière ou d’une autre, Broadwater est devenu le principal suspect.

Une fois qu’il s’est retrouvé face à face avec elle au tribunal l’année suivante, elle a définitivement dit que c’était lui… et le reste appartient à l’histoire. Il a été libéré de prison en 1999 et a connu des difficultés depuis.

Sebold n’a pas commenté l’exonération de Broadwater – mais elle a depuis été vue après l’annonce de la nouvelle. On dirait que l’abandon de son futur film en dit assez.