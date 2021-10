Votre star, Penn Badgley, a récemment répondu à un fan qui lui a demandé en plaisantant de les « kidnapper », et son commentaire pourrait en surprendre certains. Sur Twitter, Badgley a partagé le tweet du fan et a répondu: « Je ne sais pas pourquoi mais quand » kidnappe-moi « est précédé de » ayoooo « , cela sonne complètement différent et je ne suis pas en colère. » La réponse de Badgley est légèrement différente de la façon dont il a réagi à des commentaires similaires dans le passé, car il a toujours insisté sur le fait que son personnage, Joe Goldberg, n’est pas quelqu’un à admirer.

« Je pense que Joe révèle la logique troublante que beaucoup d’entre nous suivent – de la pire des manières – sur les réseaux sociaux », a déclaré Badgley lors d’un précédent événement presse pour la série. « Mais, alors je pense que de la meilleure façon, c’est un outil et il n’y a rien de fondamentalement mauvais à propos de cet outil du tout. En fait, je vois vraiment admirer des gens comme Shay, qui ont une relation authentique où c’est comme, couramment. Voyez-moi quand J’essaie de faire quelque chose sur les réseaux sociaux ? C’est pathétique. »

@PennBadgley ayoooo kidnappe moi – bri (@sourshawmila) 19 octobre 2021

Dans You, Badgley incarne Joe Goldberg, un homme au passé sombre et à la personnalité obsessionnelle. Dans la saison 3 du thriller dramatique, qui vient de faire ses débuts sur Netflix, Joe et sa femme Love (Victoria Pedretti) se retrouvent à naviguer dans la vie de banlieue avec leur nouveau bébé, Henry. Très vite, les choses prennent une tournure sinistre, entraînant le couple compliqué sur une voie qui les oblige à se battre pour leur mariage.

S’adressant à InStyle dans une récente interview, Badgley a parlé franchement de ce qu’il ressent pour son personnage, en disant: « Je suis la personne la moins indulgente au monde avec Joe. » Il a ensuite comparé Joe à « une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique profond et de sociopathie ». Badgley a ajouté: « Il n’est clairement, pour moi, pas un bon mari. Ce n’est pas un bon père, mais les façons dont il essaie, je pense, sont universelles. Sa peur est probablement assez universelle, [but] comment il s’y prend pour répondre à tout ce qui est si terrible, évidemment. »

Badgley a ensuite proposé une interprétation intéressante de Joe, affirmant qu’il pensait que « le public lui apporte en fait beaucoup ». Il a ensuite ajouté que la « sobriété émotionnelle » perçue de Joe n’existe pas réellement. « Je ne vois pas comment on pourrait s’attendre à ce qu’une personne comme lui ait une quelconque sobriété émotionnelle, un comportement qui serait autre chose que complètement et totalement égoïste », a-t-il déclaré. « Pour moi, il se contente de flatter le public dans son esprit quand il dit ces choses. » You Seasons 1-3 est maintenant en streaming sur Netflix.