La star de « You », Penn Badgley, s’attaque à l’énorme erreur de Fox News sur sa série Netflix

Penn Badgely pèse sur le moment viral You de Laura Ingraham. L’animatrice de Fox News a fait rire les utilisateurs des médias sociaux après qu’un clip de son émission The Ingraham Angle l’a montrée plongée dans la confusion lorsque le contributeur Raymond Arroyo a mentionné l’émission Netflix You, dans laquelle Badgley joue le rôle de Joe Goldberg.

L’erreur s’est produite alors qu’Arroyo commençait à discuter des « scénarios réveillés » dans les séries télévisées et indiquait un épisode de la troisième saison de You dans lequel Love (Victoria Pedretti) et le fils de Joe contractaient la rougeole. Cependant, Ingraham a semblé croire qu’Arroyo parlait d’elle, demandant: « Quand ai-je mentionné la rougeole? » La clarification d’Arroyo selon laquelle « c’était sur toi » a semblé dépasser la tête d’Ingraham, l’hôte répondant: « Qu’y avait-il sur moi? De quoi parlez-vous? Je n’ai jamais eu la rougeole. » Quand Arroyo a tenté de souligner qu’un « épisode de vaccination était sur vous », Ingraham confus a déclaré: « Nous n’avons jamais fait d’épisode de rougeole et de vaccin. Est-ce une blague? » Peu de temps après, Arroyo a de nouveau calrfieid, « c’était un épisode d’une émission… Vous ! C’est une émission intitulée Vous sur Netflix », à laquelle Ingraham a demandé : « Il y a une émission intitulée Laura Ingraham sur Netflix ? »

Certainement un peu. Sa livraison est excellente mais https://t.co/8UFfy7IpZf – Penn Badgley (@PennBadgley) 16 novembre 2021

Le moment a immédiatement attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux et a même finalement atteint Badgley, qui n’a pas tardé à qualifier le segment de faux. Dans un tweet, l’alun de Gossip Girl a écrit : « Ça doit être un peu. Le mec est engagé, il m’a fait lol, mais regardez comment il attend qu’elle l’interrompe. » Après avoir visionné le clip une deuxième fois, Badgley a été ferme dans sa conviction, partageant: « Certainement un peu. Sa livraison est excellente cependant. »

Badgley n’était pas le seul à croire que le segment était un peu. Alors que le moment a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs de Twitter ont immédiatement déclaré qu’il s’agissait d’un faux, une personne notant même qu’Ingraham et Arroyo « font ce genre de choses depuis des années maintenant ». Cet utilisateur est lié à une histoire de l’apparition d’Arroyo à Ingraham Angle en 2018 au cours de laquelle il est tombé de sa chaise. À l’époque, de nombreux téléspectateurs pensaient que la chute était réelle, bien qu’Ingraham ait confirmé plus tard sur les réseaux sociaux que la « chute d’Arroyo lors de notre selfie Kavanaugh-Toast était une BLAGUE … une chute après une longue semaine ». Ce ventilateur a peut-être raison.

Bien qu’Ingraham n’ait pas encore commenté le segment, Arroyo a semblé confirmer que la confusion faisait partie d’un peu. Répondant à un utilisateur de Twitter qui a déclaré que le dup méritait le prix de « la meilleure routine de comédie non intentionnelle » You’s on First « », a précisé Arroyo, « croyez-moi, c’était totalement intentionnel ».