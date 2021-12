La star de « You » rejoint la saison 6 de « Riverdale » en tant que personnage récurrent

L’acteur Chris O’Shea échange la « banlieue riche sans âme » de Madre Linda contre la mystérieuse ville de Riverdale. L’acteur, qui a joué dans You Season 3, a été choisi pour Riverdale Saison 6, date limite confirmée le mardi 14 décembre. La sixième saison du drame à succès The CW, prévue pour une première le 16 novembre, reprendra après le événements de la finale de la saison 5, avec Archie et Betty donnant une autre chance à leur romance.

O’Shea rejoindra la série dans le rôle récurrent de Percival Pickens. Considéré comme le plus récent résident de la ville, Percival est le descendant du général Pickens, l’un des pères fondateurs de Riverdale. Il veut faire de la ville une « ‘utopie’, un sombre programme qu’il poursuit tranquillement mais impitoyablement ». Percival « se présente comme charmant », mais est également « manipulateur, puissant et de plus en plus dangereux à mesure qu’il entre en conflit avec nos personnages, plus particulièrement Archie ». Le casting d’O’Shea fait suite à l’annonce que Kiernan Shipka reprendra son rôle de Sabrina Spellman de The Chilling Adventures of Sabrina pour une intrigue croisée Riverdale Saison 6.

Avant de décrocher un rôle récurrent dans la série à succès The CW, O’Shea a occupé plusieurs autres rôles. Ses crédits incluent des apparitions dans Madame Secretary, Gone, The Rookie et plus récemment, You. O’Shea est apparu dans cinq épisodes de la troisième saison de l’émission originale à succès de Netflix – « Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache », « Le syndrome de la femme blanche manquante », « Dans les bois », « Qu’est-ce que l’amour ? » et « Et ils ont vécu Happily Ever After » – en tant qu’Andrew, un père au foyer qui est un ami proche de Sherry Conrad, la célèbre « Momfluencer » qui se rapproche de Love au milieu d’elle et du déménagement de Joe en banlieue.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Alors qu’O’shea se prépare à passer à un nouveau rôle, You se prépare à entrer dans sa quatrième saison. Peu de temps avant la sortie de la saison 3 du thriller sur Netflix en octobre de cette année, le streamer a renouvelé You pour la saison 4. Basée sur les livres de Caroline Kepnes, You and Hidden Bodies, la série est centrée sur Joe Goldberg et ses diverses obsessions. Lorsque la série a été reprise pour sa quatrième saison, la productrice exécutive Sera Gamble a déclaré: « C’est passionnant de voir Penn amener Joe à une vie effrayante mais fascinante. Nous sommes profondément reconnaissants que Netflix vous ait montré un soutien aussi monumental et que les gens autour du Le monde a apprécié de voir Joe vraiment tout se tromper au cours des 3 dernières saisons. Toute l’équipe de You est ravie d’explorer de nouvelles facettes sombres de l’amour dans la saison 4. »

Les fans peuvent voir O’Shea en action sur Riverdale lorsque la série revient avec sa sixième saison sur The CW le mardi 16 novembre à 21 h HE. Les cinq premières saisons de l’émission sont disponibles en streaming sur Netflix, où les abonnés peuvent également rattraper leur retard sur la dernière saison de You. La saison 4 de You n’a pas encore de date de première.