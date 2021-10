La star de Young & Pregnant Kayla Jones apporte la nouvelle relation de Makel à la thérapie dans un clip exclusif

Teen Mom: La star de Young & Pregnant Kayla Jones raconte la récente tension suscitée par la nouvelle relation de l’ex-petit ami Makel avec un professionnel. Préoccupée par leurs récents arguments au sujet de la nouvelle petite amie de Makel autour de la Mecque, sa fille de 2 ans, Kayla se dirige vers sa première séance de thérapie dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi.

« Je crains que Makel amène d’autres filles autour de La Mecque, mais je sais que la façon dont nous nous battons à ce sujet n’est pas non plus bonne pour elle, et j’espère que parler à quelqu’un l’aidera », dit-elle. En rencontrant son nouveau conseiller pour la première fois, Kayla admet qu’elle a l’impression de ne pas être capable de « dire les choses correctement » lorsqu’elle exprime ses inquiétudes à Makel, en particulier au milieu des disputes, des injures et du « manque de respect » qui vont et viennent quand ils êtes en « mauvais termes ».

L’ancien couple est actuellement dans l’une de ces situations difficiles après que Makel n’a pas dit à Kayla que sa nouvelle petite amie passait du temps avec leur fille, et c’est devenu si grave qu’ils ont commencé à se disputer devant La Mecque. « Nous nous disputions avant La Mecque, mais nous nous disputions beaucoup plus après que j’ai eu ma fille », a déclaré Kayla à son conseiller.

Lorsque les deux ont d’abord prévu d’avoir la Mecque, ils étaient dans un « bon endroit », poursuit la jeune maman. « Nous ne nous disputions pas, nous ne nous battions pas, nous ne faisions que [were] comme les meilleurs amis – c’était normal. » Maintenant que Makel est dans une nouvelle relation, Kayla sait qu’ils doivent apprendre à coparentalité efficacement pour leur fille. « J’ai l’impression que nous savons tous les deux ce qui se déclenche l’un l’autre, alors je veux être capable d’éliminer cela [and] juste communiquer », explique-t-elle. « Parce que je ne veux pas [Mecca] penser que ça va. »

Le conseiller de Kayla lui dit que même si elle ne peut pas contrôler Makel, elle peut contrôler sa réaction à Makel. « J’ai l’impression que je ne réagis pas comme je le devrais », avoue Kayla, ce à quoi son conseiller assure qu’ils seront en mesure de la faire passer de ce sentiment à la mise en pratique d’une réponse positive. « C’est le pont que vous devez traverser, et c’est là que tout va commencer », promet-elle. Ne manquez pas l’histoire de Kayla sur Teen Mom: Young & Pregnant, diffusée les mardis à 21 h HE sur MTV.

