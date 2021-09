La star de Young & Pregnant Kayla Sessler parle de l’infidélité de Luke et de la confession de grossesse (exclusif)

Les DM de Kayla Sessler ont été “folles” après le nouvel aperçu de Teen Mom: Young & Pregnant, qui se termine par la jeune femme de 22 ans disant à la caméra: “Alors je suis à nouveau enceinte.” Après la bande-annonce de la bombe, Sessler s’est ouverte à PopCulture.com avant le début de la nouvelle saison Jeunes et enceintes le mardi 7 septembre sur MTV, partageant plus d’informations sur son parcours cette saison, notamment face à l’infidélité du fiancé Luke Davis.

La personnalité de la réalité, qui partage sa fille Ariah, 2 ans, avec Davis, et son fils Izaiah, 3 ans, avec l’ex Stephan Alexander, ne dirait pas si elle était encore enceinte ou qui était le père du bébé à naître dans la bande-annonce, taquinant ces gens devrait « se connecter pour en savoir plus sur cette grossesse ». Alors que les gens lui ont envoyé des messages sans arrêt sur ce qui se passait, Sessler a avoué qu’elle “se sentait vulnérable” à propos de ce que les fans vont voir cette saison alors qu’elle et Davis entreprennent une thérapie de couple pour gérer son infidélité passée.

“C’était très dur”, a-t-elle admis. “Malheureusement, c’est arrivé il y a quelque temps et je viens juste de m’ouvrir à ce sujet.” Quand il s’agit de savoir pourquoi Sessler avait envie d’exposer ses problèmes avec Davis maintenant sur MTV alors qu’elle le gardait auparavant secret, elle a répondu: “Je pense qu’être à la télévision et essayer de garder des secrets – ça ne marche jamais. … Je me suis inscrit pour la réalité [TV], alors je sens que je dois donner [the viewers] Le bon le mauvais et le laid.”

“J’espère que les réseaux sociaux peuvent être gentils, mais ils ne le sont jamais”, a-t-elle poursuivi, affirmant que la plus grande leçon qu’elle a apprise de cette saison est de se mettre en premier et de trouver une nouvelle identité pour cette étape de sa vie. “J’ai l’impression de me perdre dans ma relation”, a-t-elle déclaré à PopCulture.

En ce qui concerne les relations passées, Sessler a déclaré que le père d’Izaiah “ne l’avait toujours pas vu” depuis qu’il avait un an. “Nous laissons Stephen là où il appartient, ce qui est du passé”, a déclaré la jeune mère, ajoutant qu’elle était “100%” heureuse de le laisser là-bas. Ne manquez pas l’histoire de Sessler sur la toute nouvelle saison de Teen Mom: Young & Pregnant, de retour le mardi 7 septembre à 21 h HE sur MTV.