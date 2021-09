La star de Young & Pregnant, Kiaya Elliott, dit que «beaucoup» s’est passé depuis la rupture de Teazha (exclusif)

Kiaya Elliott n’a pas besoin d’une contribution extérieure lorsqu’il s’agit de sa relation en montagnes russes avec sa petite amie Teazha. La star de Teen Mom: Young & Pregnant s’est confiée à PopCulture.com sur la pression qu’elle et Teazha subissent avant le début de la nouvelle saison de l’émission MTV le mardi 7 septembre, admettant qu’il s’est passé “beaucoup de choses”.

“Je sais qu’il s’est passé beaucoup de choses depuis la saison dernière [breakup]”, a admis la star de télé-réalité de 21 ans, refusant de confirmer où elle et Teazha en sont aujourd’hui. En ce qui concerne la pression extérieure des fans et de leurs proches, Elliott a déclaré que cela “rendait définitivement les choses un peu plus difficiles”, car “tout le monde pense que nous devons leur répondre.”

La mère d’Amour, 2 ans, a eu une première saison incroyablement émouvante, mais a déclaré qu’elle s’assurait qu’elle “obtenait [herself] ensemble » cette année. « Personnellement, la saison dernière, j’avais l’impression d’avoir trop donné de moi-même », a-t-elle déclaré à PopCulture. « J’ai l’impression que la saison dernière était trop, car j’étais très émotive tout au long de la saison, mais je n’ai jamais expliqué pourquoi je était si émouvant.”

Alors que les fans s’éloignaient en pensant que les émotions d’Elliott concernaient uniquement sa relation avec Teazha, elle a partagé qu’elle venait également de perdre son père. “Dans un sens, [Teen Mom fans] ne pouvait pas supporter à quel point j’étais ouverte”, a-t-elle expliqué, admettant qu’elle n’était pas la “meilleure version” d’elle-même vers la fin de la saison, qu’elle a qualifiée de “difficile à regarder”. J’ai appris à ne pas me critiquer autant et à vraiment réfléchir. C’est beaucoup de choses que vous voyez où c’est, ce n’est pas moi ! J’ai pris beaucoup de repères en me regardant la saison dernière.”

Elliott et Teazha ont connu de sérieux hauts et bas au fil des ans. La jeune maman est tombée enceinte pour la première fois lors d’une rupture avec sa petite amie de longue date après que Teazha a été surprise en train de la tromper. Se connectant avec le père d’Amour, X’Zayveon, Elliott est tombée enceinte peu de temps avant d’être arrêté et emprisonné. Teazha et Kiaya se sont remises ensemble alors qu’elle était encore enceinte, Teazha promettant d’élever Amour comme le sien. Cependant, leur réconciliation n’a pas duré longtemps, Teazha ayant rompu les choses à la fin de la saison dernière, malgré le fait que Kiaya veuille donner une autre chance à leur relation. Les deux donneront-ils une autre chance aux choses? Ne manquez pas l’histoire d’Elliott sur la toute nouvelle saison de Teen Mom: Young & Pregnant, de retour le mardi 7 septembre à 21 h HE sur MTV.