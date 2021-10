La star de Young & Pregnant, Makel, partage son expérience en tant que transgenre dans la nouvelle saison (exclusif)

Teen Mom: Les nouvelles arrivantes jeunes et enceintes Kayla Jones et Makel sont fières de partager l’histoire de leur famille avec le monde, même si elles avaient quelques réserves au début. L’ancien couple est coparental de la fille de 2 ans, La Mecque, et a fait ses débuts sur MTV dans Young & Pregnant la semaine dernière, au cours de laquelle Makel a expliqué qu’il était transgenre.

Kayla et Makel ont discuté avec PopCulture.com avant le nouvel épisode de mardi sur la façon dont la sortie publique de leur histoire et le parcours de transition de Makel les ont affectés, eux et leurs proches. “C’était très fou parce que je fais mon coming-out à tout le monde en gros”, a expliqué Makel. “Pas seulement le monde, mais j’avais aussi des amis qui ne savaient pas que j’étais trans.”

Appelant l’expérience « énervante », Makel a également découvert que sortir publiquement un poids sur ses épaules, admettant qu’il « a mis [his] identité trans sous un rocher” dans le passé pour empêcher le jugement. Espérant “motiver” d’autres personnes transgenres à vivre la vie aussi authentiquement qu’elles le peuvent, Makel a déclaré qu’il avait l’impression qu’il était enfin [himself].”

La réponse a été extrêmement positive, ont partagé Kayla et Makel, la propre mère de Kayla ayant même tendu la main après avoir regardé leur premier épisode. “Beaucoup de mes amis me contactent pour me dire que je suis si fort. Ils ne savaient pas que je traversais tout ça”, a déclaré Makel à PopCulture. “Ils sont désolés de ne pas comprendre.”

Sortir si publiquement a également entraîné des complications. Makel a expliqué qu’au départ, il ne voulait pas que sa fille La Mecque sache qu’il était trans, mais il devra maintenant avoir cette conversation avec elle. “C’était une chose courageuse pour Makel”, a déclaré Kayla. “C’est très courageux, audacieux, et je pense que cela aidera Makel à être plus confiant parce que vous n’avez plus besoin d’être dans une coquille. Vous êtes libre.”

Partageant leur histoire d’accueillir La Mecque à seulement 18 ans après avoir visité une banque de sperme, Kayla souhaite que les téléspectateurs de Young & Pregnant réfléchissent à deux fois avant de juger, soulignant que toutes sortes de personnes envisagent d’avoir des enfants de différentes manières. “J’ai l’impression que nous étions à un moment de notre vie où nous avions l’impression que la seule chose qui manquait dans notre vie était la Mecque”, a-t-elle partagé. “J’ai toujours su que Makel était quelqu’un avec qui je voulais avoir un enfant. … J’ai vu cet instinct paternel chez Makel.”

Alors que les deux ne sont plus ensemble romantiquement, Kayla et Makel sont déterminés à faire fonctionner les choses. “Nous avons toujours été amis d’abord”, a noté la jeune maman, alors que Makel intervenait, “Depuis que nous sommes déjà amis et que nous nous entendons, cela n’a pas été facile. Cela a été un processus, et vous verrez que sur le spectacle.” Teen Mom: Young & Pregnant est diffusé le mardi à 21 h HE sur MTV.