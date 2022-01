La star de « Young Sheldon » a gagné beaucoup d’argent pour son nouveau rôle au cinéma

Iain Armitage n’a pas besoin de compter sur Young Sheldon pour booster sa fortune. L’acteur de 13 ans, devenu célèbre dans Big Little Lies de HBO, est la voix de Chase, le personnage principal de PAW Patrol: The Movie, l’un des plus grands succès animés de 2021. Le contrat d’Armitage pour le film aurait été garanti au moins un chèque de paie de 100 000 $.

Armitage a été payé 10 000 $ pour les sessions d’enregistrement de PAW Patrol: The Movie, selon le contrat du mineur déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles et obtenu par TMZ la semaine dernière. L’accord lui garantissait au moins dix sessions, ce qui signifierait un chèque de paie de 100 000 $.

Comme de nombreux contrats pour les stars aujourd’hui, il comprenait également des bonus basés sur les retours au box-office. Armitage avait une chance d’obtenir un bonus de 175 000 $ si PAW Patrol: The Movie atteignait 150 millions de dollars au box-office américain et canadien. Si le film avait fait encore plus que cela, il aurait pu gagner jusqu’à 1,675 million de dollars grâce au film. Malheureusement pour Paramount et Armitage, il a calé à 130 millions de dollars. C’est toujours un bon résultat, étant donné que le film est sorti sur Paramount + pendant la pandémie de coronavirus, mais ce n’était pas suffisant pour que les bonus d’Armitage se déclenchent.

En novembre, Paramount a donné le feu vert à une suite intitulée PAW Patrol: The Mighty Movie de Nickelodeon et Spin Master. Le film puissant devait sortir en salles le 13 octobre 2023. On ne sait pas si Armitage sera rappelé pour diriger le casting de la suite. Chase a été exprimé par différents acteurs de la série PAW Patrol, dont Justin Paul Kelly, qui a repris le rôle dans la saison 5.

Armitage a d’abord impressionné les téléspectateurs avec sa performance dans Big Little Lies de HBO. Il a joué le rôle de Ziggy Chapman, le fils du personnage de Shelaine Woodley, dans les deux saisons de la série. Presque immédiatement après que la première saison de la série ait été acclamée par la critique, Armitage a été choisi pour incarner le jeune Sheldon Cooper dans Young Sheldon de CBS. La série prequel de Big Bang Theory a été un succès retentissant pour CBS et a été renouvelée au moins jusqu’à la saison télévisée 2023-2024. Armitage a également exprimé le jeune Shaggy dans le film Scooby-Doo 2020 Scoob !.

En août, Armitage a déclaré à DiscussingFilm qu’il aimait faire du live et du doublage. « J’adorerais faire plus de doublage à l’avenir. C’est vraiment cool et j’aime le faire », a-t-il déclaré. « L’action en direct, je pense que c’est ce à quoi je suis le plus habitué. Je pourrais simplement me replonger dedans et me dire: » D’accord, allons-y. » Et puis avec le doublage, je me dis : « Oh, d’accord. » Donc je pense que je suis cool avec les deux, cependant. »